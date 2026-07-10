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CRISE NO PL

Flávio Bolsonaro diz que espera Michelle voltar à campanha: "Vestir a camisa"

Em meio ao desgaste, senador garantiu estar aberto ao diálogo com a madrasta

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou na quinta-feira, 9, que está disposto a esperar o tempo que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) considerar necessário para voltar a participar de sua campanha eleitoral. Em meio à crise entre os dois, o parlamentar também disse que permanece aberto ao diálogo.

"Eu estou sempre aberto aqui a conversar. Sempre esperando o tempo que ela [Michelle] achar que é o suficiente para ela estar com a gente na campanha, vestindo a camisa, porque eu tenho certeza que a Michelle pensa igual a mim", afirmou.

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Flávio também defendeu a união da direita como estratégia para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro.

"Ninguém aguenta mais quatro anos de PT. No final das contas, tem que estar todo mundo junto para combater esse atual governo", reforçou o presidenciável.

As declarações foram dadas à imprensa no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, semanas após a crise pública que expôs divergências dentro da família Bolsonaro e do PL.

Michelle x Flávio: entenda a crise

A crise entre Michelle e Flávio veio a público no fim de junho, quando a ex-primeira-dama publicou vídeos nas redes sociais afirmando ter sido "maltratada", "humilhada" e "desrespeitada" pelo senador durante uma discussão sobre articulações políticas do PL no Ceará.

Michelle afirmou ainda que os dois não se falavam desde o fim de 2025 e disse ter interpretado que seu apoio à pré-candidatura de Flávio não era desejado. "Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante", disse na ocasião.

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Após a repercussão, Flávio pediu desculpas publicamente e afirmou estar de "coração aberto" para conversar com a ex-primeira-dama.

Mesmo assim, Michelle voltou a fazer críticas indiretas ao senador nas semanas seguintes e acabou deixando a presidência do PL Mulher, dando recado de que não quer participar da campanha do enteado.

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Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro pl

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