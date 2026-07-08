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CRISE NO PL

Nikolas nega participação em vídeo de Michelle: "Inventem outra”

Deputado federal chegou a dizer que renuncia ao mandato se ligação for provada

Ane Catarine
Por
O deputado Nikolas Ferreira e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
O deputado Nikolas Ferreira e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá/AFP

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) negou, na terça-feira, 7, ter tido "qualquer tipo de participação" no vídeo gravado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) para expor um desentendimento com o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

A declaração foi feita após a jornalista Andréia Sadi afirmar, durante o programa Estúdio I, da GloboNews, que o vídeo responsável por aprofundar a crise no PL teria sido produzido e roteirizado por profissionais ligados à equipe de comunicação do deputado.

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"Não tive qualquer participação nisso. Se conseguirem provar que eu participei, coordenei ou me envolvi na produção desse vídeo, eu renuncio ao meu mandato. Inventem outra. Patéticos", escreveu Nikolas nas redes sociais.

Confira a publicação:

Nikolas x Flávio

Nikolas Ferreira já foi alvo de críticas de correligionários que consideravam insuficiente seu apoio público à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.

Ele e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) chegaram a discutir publicamente. Flávio, por sua vez, tem buscado reduzir os desgastes internos para manter a base unida.

Entenda a crise na família Bolsonaro

O desgaste entre Michelle e Flávio ganhou dimensão pública após a ex-primeira-dama publicar, em 24 de junho, um vídeo nas redes sociais afirmando que havia sido "maltratada", "desrespeitada" e "humilhada" pelo enteado durante discussões sobre a estratégia eleitoral do PL no Ceará.

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Antes de ter o nome associado à produção do vídeo, Nikolas Ferreira afirmou, na última sexta-feira, 3, que poderia atuar como mediador do conflito.

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Tags

Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro Nikolas Ferreira

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