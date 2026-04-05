Flávio Bolsonaro pede união e racionalidade após conflito no PL

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Flávio reconheceu que existem "mágoas" e motivações pessoais de cada lado - Foto: Tânia Rego | Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, interveio publicamente para pedir o fim das hostilidades dentro de seu grupo político.

A manifestação surge como uma tentativa de conter os danos causados por um embate direto nas redes sociais entre seu irmão, Eduardo Bolsonaro, e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

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Apelo à reconciliação

Sem citar nomes diretamente no início de sua fala, Flávio classificou como "angustiante" ver lideranças aliadas em um processo de autodestruição. Em vídeo, o senador defendeu que o foco deve permanecer em objetivos comuns para evitar o enfraquecimento da direita.

"Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor. Todo mundo sai perdendo", afirmou o parlamentar.

Flávio reconheceu que existem "mágoas" e motivações pessoais de cada lado, mas enfatizou a necessidade de olhar para o futuro. Para selar seu pedido de trégua, utilizou uma passagem bíblica sobre reconciliação, reforçando que o projeto de "resgate do país" depende da coesão do grupo.

Origem do conflito

O desentendimento público começou na rede social X, após uma série de interações que evidenciaram o racha interno:

O gatilho foi quando Eduardo Bolsonaro criticou o perfil "Space Liberdade". No mesmo dia, Nikolas Ferreira compartilhou uma publicação dessa mesma conta, o que foi lido por Eduardo como uma provocação deliberada.

Eduardo reagiu afirmando que Nikolas Ferreira faz parte de um grupo que prega a "união da direita" apenas no discurso.

O fato se agravou após Nikolas responder com ironia a comentários sobre o caso, Eduardo subiu o tom, acusando o mineiro de desrespeitar sua família e de trabalhar contra a candidatura presidencial de Flávio.

Críticas diretas

Em uma das respostas mais contundentes, Eduardo Bolsonaro lamentou a mudança de postura do colega de partido, sugerindo que a ascensão política teria alterado o caráter do deputado mineiro:

“Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoiei e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal.”

Eduardo foi além, alegando que Nikolas estaria usando o alcance de suas redes sociais para beneficiar perfis que atacam o ex-presidente Jair Bolsonaro, esquecendo-se do apoio que recebeu quando ainda era um "assessor desconhecido".