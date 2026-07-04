Nikolas Ferreira diz que pode mediar crise entre Michelle e Flávio

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse na sexta-feira, 3, que pode atuar como mediador na crise entre o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Em conversa com a imprensa após participar do 3º Seminário de Comunicação do PL, no Rio de Janeiro, o deputado ponderou, no entanto, que não pretende se envolver em conflitos familiares.

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"Não vou entrar em conflitos. Respeito Michelle Bolsonaro, respeito Flávio Bolsonaro, acredito que a gente tem que focar naquilo que realmente importa. Se eu for chamado ali para atuar como conciliador pode ter certeza que assim o farei", afirmou.

De olho nas eleições, Nikolas disse ainda que espera uma solução para o impasse: "Estamos fazendo cada um a sua parte, espero que as coisas sejam resolvidas porque a gente tem um Brasil pra salvar”.

Crise interna

O desgaste entre Michelle e Flávio ganhou dimensão pública após a ex-primeira-dama afirmar ter sido "maltratada", "desrespeitada" e "humilhada" pelo enteado durante discussões sobre a estratégia eleitoral do partido no Ceará.

Desde então, aliados relatam dificuldades para reaproximar os dois e Michelle passou a reduzir a participação nas articulações da pré-campanha presidencial.

A crise se intensificou após a ex-primeira-dama entregar a presidência do PL Mulher, braço feminino do partido, durante reunião com Valdemar Costa Neto no início da semana.