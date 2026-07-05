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POLÊMICA

Crise: Jair Bolsonaro “detestou” vídeo de Michelle contra Flávio

Segundo a coluna, o ex-presidente odiou não ter sido consultado pela esposa

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Carolina Antunes/PR

Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado em prisão domiciliar, “detestou” o vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) para expor as desavenças com o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente.

De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Bolsonaro só assistiu ao vídeo na madrugada de sexta-feira para sábado, dois dias após a publicação e depois de sua ampla repercussão nas redes sociais.

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Após ver o conteúdo, Bolsonaro teria repreendido Michelle por ela ter divulgado o vídeo sem consultá-lo previamente.

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O desgaste entre Michelle e Flávio ganhou dimensão pública após a ex-primeira-dama publicar, na última quarta-feira, 24, um vídeo nas redes sociais afirmando que havia sido "maltratada", "desrespeitada" e "humilhada" pelo enteado durante discussões sobre a estratégia eleitoral do partido no Ceará.

Desde então, aliados relatam dificuldades para reaproximar os dois. A situação tem preocupado o PL, já que Michelle é considerada uma peça importante da campanha de Flávio para ampliar o apoio do eleitorado feminino.

A ex-primeira-dama, no entanto, tem se distanciado politicamente do enteado.

A crise se intensificou após ela deixar a presidência do PL Mulher, braço feminino do partido, durante reunião com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, no início da semana.

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Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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