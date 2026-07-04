Ex-aliada baiana detona Bolsonaro após crise com Michelle: "Traste"

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Eleita em 2018 na chamada 'onda bolsonarista', a ex-deputada federal Dayane Pimentel (União Brasil) usou as redes sociais para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem rompeu em 2019.

Em uma publicação no X, Dayane questionou o 'silêncio' de Bolsonaro, que cumpre pena por golpe de Estado em regime domiciliar, diante da crise protagonizada pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Planalto, e Michelle, ex-primeira-dama.

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No mesmo post, Dayane Pimentel chegou a se referir ao antigo aliado, com quem travou embates nos últimos anos, como "traste". A ex-deputada ainda cravou que Bolsonaro ficou ao lado dos filhos na briga do clã.

Por que esse traste não escreve uma carta defendendo a mulher dele? Porque ele tá do lado dos filhos. O resto é narrativa. pic.twitter.com/BotkP9iH2Y — Professora Dayane Pimentel (@deppimentel) July 1, 2026

"Por que esse traste não escreve uma carta defendendo a mulher dele? Porque ele tá do lado dos filhos", escreveu Dayane Pimentel.

Fim da aliança

Dayane Pimentel e Jair Bolsonaro foram aliados durante o período do movimento que culminaria na vitória da direita nas eleições presidenciais de 2018. Lançada como 'candidata de Bolsonaro', a então militante foi eleita no mesmo pleito para uma das cadeiras na Câmara Federal, pelo extinto PSL.

Dayane, no entanto, rompeu com Bolsonaro ainda no primeiro ano de governo, em uma crise interna do PSL, após o presidente tentar indicar seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL), como líder do governo na Câmara dos Deputados.