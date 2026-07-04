POLÍTICA
Ex-aliada baiana detona Bolsonaro após crise com Michelle: "Traste"
Ex-deputada sobe o tom contra político nas redes sociais
Eleita em 2018 na chamada 'onda bolsonarista', a ex-deputada federal Dayane Pimentel (União Brasil) usou as redes sociais para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem rompeu em 2019.
Em uma publicação no X, Dayane questionou o 'silêncio' de Bolsonaro, que cumpre pena por golpe de Estado em regime domiciliar, diante da crise protagonizada pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Planalto, e Michelle, ex-primeira-dama.
No mesmo post, Dayane Pimentel chegou a se referir ao antigo aliado, com quem travou embates nos últimos anos, como "traste". A ex-deputada ainda cravou que Bolsonaro ficou ao lado dos filhos na briga do clã.
Por que esse traste não escreve uma carta defendendo a mulher dele? Porque ele tá do lado dos filhos. O resto é narrativa. pic.twitter.com/BotkP9iH2Y— Professora Dayane Pimentel (@deppimentel) July 1, 2026
"Por que esse traste não escreve uma carta defendendo a mulher dele? Porque ele tá do lado dos filhos", escreveu Dayane Pimentel.
Fim da aliança
Dayane Pimentel e Jair Bolsonaro foram aliados durante o período do movimento que culminaria na vitória da direita nas eleições presidenciais de 2018. Lançada como 'candidata de Bolsonaro', a então militante foi eleita no mesmo pleito para uma das cadeiras na Câmara Federal, pelo extinto PSL.
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Dayane, no entanto, rompeu com Bolsonaro ainda no primeiro ano de governo, em uma crise interna do PSL, após o presidente tentar indicar seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL), como líder do governo na Câmara dos Deputados.