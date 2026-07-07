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CRISE NO PL

Michelle deve disputar o Senado após pedido de Jair Bolsonaro

Ex-presidente minimizou crise da ex-primeira-dama com Flávio Bolsonaro

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro - Foto: Sergio Lima/AFP

Apesar da crise interna no PL, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve lançar a candidatura ao Senado pelo Distrito Federal nas próximas semanas. A previsão é que o anúncio oficial ocorra no dia 25 de julho, durante a convenção nacional do partido em São Paulo.

Embora tenha cogitado desistir da corrida eleitoral, Michelle deve atender a um pedido do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Segundo a CNN Brasil, ele defende que a ex-primeira-dama permaneça na disputa, mesmo diante das divergências entre ela e o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente.

A candidatura de Michelle, porém, não conta com apoio unânime dentro do PL. Integrantes mais próximos de Flávio temem que ela use a campanha para fazer críticas ao presidenciável.

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O desgaste entre Michelle e Flávio ganhou dimensão pública após a ex-primeira-dama publicar, em 24 de junho, um vídeo nas redes sociais afirmando que havia sido "maltratada", "desrespeitada" e "humilhada" pelo enteado durante discussões sobre a estratégia eleitoral do partido no Ceará.

O distanciamento político entre os dois ficou ainda mais evidente após Michelle deixar a presidência do PL Mulher, braço feminino do partido, durante reunião com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, no início da semana.

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Flávio Bolsonar Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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