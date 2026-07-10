Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

REAÇÃO

Flávio sai em defesa de Valdemar e critica atuação da PF

Presidente do PL teria indicado emendas parlamentares mesmo sem mandato

Anderson Ramos
Por
Flávio saiu em defesa de Valdemar.
Flávio saiu em defesa de Valdemar. - Foto: Beto Barata / PL

O senador e pré-candidato, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), saiu em defesa do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, após o dirigente ter sido apontado como responsável por indicar R$ 119,2 milhões em emendas, mesmo sem exercer mandato parlamentar.

Por meio de suas redes sociais, o senador afirmou que Valdemar saberá "dar todas as respostas aos pontos levantados" e que por ser presidente de partido “é natural que ele atue politicamente junto aos deputados federais, em especial os do próprio PL”.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O senador ainda criticou a atuação da Polícia Federal (PF) no caso. “Lamentável ver a PF concorrer de forma seletiva para constranger um adversário político do atual governo. A Polícia Federal, que não diz ter eficácia, nem recursos para investigar as denúncias contra Lulinha, filho do presidente Lula, mais uma vez mobilizou recursos para atacar adversários do presidente. Essa perseguição precisa parar”, publicou.

Indicação indevida

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu R$ 119,2 milhões em emendas parlamentares nesta sexta-feira, 10. Segundo a PF, os valores teriam sido indicados irregularmente pelo presidente do PL, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, que não tem mandato.

Na decisão, Dino afirma que funcionários da Câmara dos Deputados teriam atuado em conjunto para desviar pelo menos 21 emendas parlamentares em benefício de Valdemar. O magistrado ressaltou que o ex-deputado não tem direito à indicação de emendas.

Leia Também:

CONSELHO DE ÉTICA

Alba pode votar em conjunto cassações de Binho Galinha e bolsonarista
Alba pode votar em conjunto cassações de Binho Galinha e bolsonarista imagem

NEPOTISMO

Denúncia cita teia de parentesco em contratos de Santo Estêvão e APAE
Denúncia cita teia de parentesco em contratos de Santo Estêvão e APAE imagem

PRIORIDADE

Presidente da UPB destaca avanço da alfabetização na Bahia
Presidente da UPB destaca avanço da alfabetização na Bahia imagem

O que diz Valdemar

Em nota à imprensa, a defesa de Valdemar Costa Neto disse que a decisão de Dino foi tomada a partir de "premissas frágeis e inferências subjetivas".

Os advogados também afirmaram que o presidente do PL não cometeu crime. "Valdemar Costa Neto nega categoricamente a prática de qualquer crime. Não há qualquer prova, ou mesmo indício, de que tenha aderido conscientemente a um suposto esquema criminoso", afirmou a defesa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Flávio Bolsonaro Flávio Dino polícia federal Valdemar Costa Neto

Relacionadas

Mais lidas