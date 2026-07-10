Flávio sai em defesa de Valdemar e critica atuação da PF

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O senador e pré-candidato, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), saiu em defesa do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, após o dirigente ter sido apontado como responsável por indicar R$ 119,2 milhões em emendas, mesmo sem exercer mandato parlamentar.

Por meio de suas redes sociais, o senador afirmou que Valdemar saberá "dar todas as respostas aos pontos levantados" e que por ser presidente de partido “é natural que ele atue politicamente junto aos deputados federais, em especial os do próprio PL”.

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O senador ainda criticou a atuação da Polícia Federal (PF) no caso. “Lamentável ver a PF concorrer de forma seletiva para constranger um adversário político do atual governo. A Polícia Federal, que não diz ter eficácia, nem recursos para investigar as denúncias contra Lulinha, filho do presidente Lula, mais uma vez mobilizou recursos para atacar adversários do presidente. Essa perseguição precisa parar”, publicou.

Sobre a decisão de hoje do ministro Flavio Dino (STF) contra o presidente do meu partido, Valdemar Costa Neto (PL):



1. Tenho certeza que o presidente Valdemar saberá dar todas as respostas aos pontos levantados



2. Como presidente do maior partido do Brasil, é natural que ele… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 10, 2026

Indicação indevida

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu R$ 119,2 milhões em emendas parlamentares nesta sexta-feira, 10. Segundo a PF, os valores teriam sido indicados irregularmente pelo presidente do PL, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, que não tem mandato.

Na decisão, Dino afirma que funcionários da Câmara dos Deputados teriam atuado em conjunto para desviar pelo menos 21 emendas parlamentares em benefício de Valdemar. O magistrado ressaltou que o ex-deputado não tem direito à indicação de emendas.

O que diz Valdemar

Em nota à imprensa, a defesa de Valdemar Costa Neto disse que a decisão de Dino foi tomada a partir de "premissas frágeis e inferências subjetivas".

Os advogados também afirmaram que o presidente do PL não cometeu crime. "Valdemar Costa Neto nega categoricamente a prática de qualquer crime. Não há qualquer prova, ou mesmo indício, de que tenha aderido conscientemente a um suposto esquema criminoso", afirmou a defesa.