Presidente da UPB destaca avanço da alfabetização na Bahia

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), defendeu, durante evento do MP-BA, o qual formaliza acordo com 25 municípios estratégicos para enrobustecer a alfabetização na Bahia, que o fortalecimento do ensino público deve ser a prioridade máxima dos gestores municipais.

Para o líder municipalista, o impacto de uma gestão eficiente na educação ultrapassa os limites temporais de um mandato político.

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"Todos os prefeitos e prefeitas estão bem conscientes de que o maior legado que se pode deixar quando acaba o mandato é uma educação de qualidade, é o avanço da educação no município. Através da educação, o gestor consegue garantir o futuro da sua cidade", afirmou Cardoso.

O presidente da UPB deu um destaque especial à atenção na primeira infância, reforçando a meta de garantir que a alfabetização ocorra na idade certa.

Parcerias estratégicas

De acordo com Wilson Cardoso, o avanço recente nos índices educacionais baianos é fruto de um esforço conjunto. Ele destacou uma série de encontros promovidos pela UPB em parceria com órgãos de controle e instituições do setor produtivo, como o Ministério Público (MP), o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o Tribunal de Contas do Estado (TCE), a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e o Sistema S.

As agendas serviram para mobilizar prefeitos e secretários municipais em torno de uma linha principal de atuação: a qualificação de quem está na ponta do processo e a avaliação contínua da rede.

Foco no alfabetizador

Cardoso detalhou que a estratégia de sucesso passa obrigatoriamente pela valorização e capacitação técnica dos educadores para dar mais firmeza e assertividade no aprendizado em sala de aula. Contudo, o grande diferencial tem sido o acompanhamento individualizado dos alunos.

"O ponto fundamental é envolver todos os professores, não só os alfabetizadores, mas ter um olhar muito forte e o acompanhamento semanal das nossas crianças para verificar se tem alguma que está ficando para trás. Aí o esforço vai todo em cima dela, porque o objetivo é 100%. Monitoramento diário e visita às escolas. Eu acho que nós já estamos no caminho certo", explicou.

Como reflexo dessa metodologia, a Bahia avançou 19 pontos na média de desempenho educacional, com municípios baianos registrando marcas históricas de até 99% de crianças alfabetizadas na idade correta.

Desafio dos grandes municípios

Apesar dos indicadores positivos, o presidente da UPB ponderou que o ritmo de crescimento encontra barreiras complexas nos centros urbanos mais povoados. "O crescimento não foi maior ainda porque as cidades maiores têm dificuldades também maiores, envolvendo a situação familiar, que gera um impacto maior", avaliou.

Cardoso parabenizou os promotores e técnicos envolvidos na rede de apoio pedagógico. O foco do grupo agora é construir um plano de ação voltado especificamente para as médias e grandes cidades baianas.

O objetivo, de acordo com ele, é atrair esses municípios de maior população, identificar as carências e oferecer suporte direcionado, unindo forças entre a Secretaria de Educação do Estado (SEC) e parceiros privados, como a FIEB, que atua diretamente na formação continuada dos professores.

"É um esforço de todos, de mãos dadas, para a Bahia chegar no topo da educação", finalizou.