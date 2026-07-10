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COMBATE

MP mobiliza promotores e liga alerta para uso de IA nas eleições

Procurador-geral de Justiça destacou articulação nacional para coibir assédio eleitoral

Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
Por Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
| Atualizada em
Maia assegurou que as ferramentas de inteligência do Ministério Público estão prontas para o enfrentamento
Maia assegurou que as ferramentas de inteligência do Ministério Público estão prontas para o enfrentamento - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

O Ministério Público brasileiro disparou um plano de mobilização nacional para garantir a segurança e a lisura do próximo pleito eleitoral.

A garantia foi dada pelo procurador-geral de Justiça do MP-BA, Pedro Maia, que detalhou a estratégia de fiscalização nas comarcas do estado e o foco da instituição no combate aos crimes cibernéticos.

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Conforme explicou o chefe do órgão, embora a coordenação macro das eleições na Bahia caiba à Procuradoria Regional Eleitoral, a fiscalização direta na ponta do processo é realizada pelos promotores e promotoras do próprio MP-BA.

Para subsidiar o trabalho das equipes em campo, a procuradoria baiana estruturou um suporte técnico centralizado por meio do Núcleo Eleitoral.

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Esforço nacional

Maia, que também está na presidência do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), ressaltou que a operação local integra um esforço federal.

De acordo com o procurador-geral, o conselho mantém um comitê nacional mobilizado exclusivamente para monitorar o processo e blindar o voto popular.

"Temos toda uma articulação para garantir que tenhamos eleições seguras, limpas, e que o voto do cidadão seja respeitado de todas as formas, evitando que haja qualquer tipo de assédio eleitoral ou de deturpação dos resultados", pontuou o chefe do MP-BA.

Fronteira digital

O grande gargalo apontado pela chefia do Ministério Público para este ano envolve os impactos da inteligência artificial (IA) na propaganda política.

Se por um lado a tecnologia representa avanços, por outro, tornou-se o principal vetor de preocupação devido à facilidade na produção de conteúdos adulterados e no impulsionamento de notícias falsas com potencial para desestabilizar candidaturas legítimas.

Apesar da complexidade do cenário tecnológico, Maia assegurou que as ferramentas de inteligência do Ministério Público estão prontas para o enfrentamento por meio da rede de cooperação nacional.

"O empenho é total nesses próximos três meses para garantir que seja respeitada a vontade do povo baiano e do povo brasileiro, e que o resultado seja aquele que a população escolher", concluiu.

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Tags

Combate a crimes cibernéticos Inteligência Artificial Ministério Público Pedro Maia

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