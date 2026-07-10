Wagner repudia vandalismo de deputado que arrancou placa em rodovia da Bahia

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O senador Jaques Wagner (PT-BA) repudiou publicamente, nesta sexta-feira, 10, a atitude do deputado estadual Leandro de Jesus (PL-BA), que arrancou a placa de inauguração da nova rodovia BA-649, batizada de Rodovia Gabriela, que interliga os municípios de Itabuna e Ilhéus.

Em entrevista à Rádio Band FM de Vitória da Conquista, o senador criticou o comportamento do parlamentar da oposição, defendendo que a atividade política deve ser pautada pelo debate de ideias, e não por manifestações de ódio.

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"Parem de depredar a política, ela não é lugar de ódio. Mas, como o senhor deputado não tem nada na cabeça, vai lá, acha que é valentão e quebra tudo", afirmou o petista, que cobrou uma retratação pública do parlamentar.

Deputado Leandro de Jesus arrancou placa da rodovia Gabriela - Foto: Divulgação

E emendou: "O deputado precisa tomar vergonha na cara e parar de ‘mimimi’. O senhor deveria pedir desculpas ao povo de Itabuna, de Ilhéus e da Bahia", pediu.

Vandalismo

De acordo com Wagner, o ato de vandalismo reflete o desconhecimento do deputado sobre o histórico de construção da rodovia, que enfrentou entraves financeiros severos na gestão federal anterior.

O senador pontuou que o convênio original para a execução dos serviços foi assinado durante o mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff, mas os repasses foram suspensos no governo de Jair Bolsonaro por razões político-partidárias.

"Só porque o governador da Bahia se chamava, na época, Rui Costa, do PT, o ex-presidente, que não colocou um prego na Bahia, não apenas retirou o dinheiro, como ainda nos fez devolver R$ 12 milhões", contextualizou o senador, apontando a gestão de Bolsonaro como a responsável por paralisar o projeto.

Caso Mariele Franco

Durante o discurso, foi traçado um paralelo entre o ocorrido na Bahia e o caso da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em 2018, que também teve uma placa com o nome destruída por parlamentares de oposição no Rio de Janeiro.

Ao encerrar a entrevista, Jaques Wagner lamentou a postura dos opositores no estado e no país.

"Quem não tem nada para oferecer, não tem serviço prestado nem uma boa ideia para apresentar ao Brasil, fica xingando e depredando. É um grupo de depredadores", concluiu.