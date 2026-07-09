"Funcionário americano": Wagner ataca Flávio Bolsonaro por tarifaço

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O senador Jaques Wagner (PT-BA) classificou como “uma vergonha” a postura do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos para tentar evitar que o país comandado por Donald Trump aplique um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros.

"Eu fico impressionado como alguém que se propõe a governar o nosso país trabalha como um verdadeiro funcionário do governo americano", afirmou Wagner, nesta quinta-feira, 9, em entrevista à Rádio 93 FM, de Jequié.

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"Não tem como não ficar perplexo ao ver um senador da República tendo uma postura totalmente subalterna a um país estrangeiro”, completou o senador.

Flávio x Lula

Na ocasião, o petista comparou as posturas adotadas por Flávio e pelo presidente Lula após o primeiro tarifaço aplicado pelos Estados Unidos.

Segundo Jaques Wagner, enquanto Lula buscou o empresariado para chegar a uma solução e ampliar o comércio exterior do país, relembrou que o liberal foi apoiador da medida, questionada pelo senador petista.

“A balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil compra um volume maior do que vende para eles”, explicou. “Daí a total incoerência de se estabelecer um tarifaço. Isso já vem gerando reações dos empresários brasileiros, porque não tem sentido”, completou.

Wagner relembra interrupção de obras no governo Bolsonaro

Jaques Wagner disse ainda que as atitudes de Flávio Bolsonaro só reforçam a marca que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou na Bahia.

“Procure uma obra do governo do ex-presidente na Bahia e você vai ver que não tem absolutamente nada de contribuição para o crescimento e desenvolvimento do estado. Pelo contrário, muitas obras foram interrompidas no último governo e, depois, ainda impediram que a gente continuasse executando elas por conta própria”, comentou.