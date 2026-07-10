Municípios baianos unem esforços por alfabetização na idade certa

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) reuniu na manhã desta sexta-feira, 10, em evento no Centro Administrativo, em Salvador, 25 prefeitos e vice-prefeitos para firmar um pacto de fortalecimento das políticas públicas de alfabetização nos municípios baianos.

As cidades participantes concentram o maior número de estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental e têm potencial para elevar em cerca de 23 pontos percentuais o Índice de Crianças Alfabetizadas (ICA) da Bahia.

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Presente no evento, o A TARDE Educação ouviu gestores municipais que defenderam uma atuação conjunta para aumentar o número de crianças alfabetizadas na idade certa. Em 2025, segundo dados do Ministério da Educação (MEC), a Bahia registrou índice de 55%, abaixo da média nacional, de 66%.

Feira de Santana

O vice-prefeito de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB), afirmou que a iniciativa do Ministério Público fortalece as políticas municipais de alfabetização e estimula uma atuação conjunta das prefeituras para melhorar a aprendizagem.

"Iniciativas como essa são extremamente importantes. O Ministério Público tem acompanhado em toda a Bahia as questões relacionadas à educação, principalmente o processo de alfabetização. A assinatura deste termo de adesão reforça o compromisso dos municípios com essa área", disse.

O vice-prefeito de Feira de Santana, Pablo Roberto - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Segundo ele, Feira de Santana já registra avanços no processo de alfabetização. "Avançamos cerca de 50% da meta que pactuamos para alfabetizar os alunos na idade certa", afirmou.

Guanambi

Já o prefeito de Guanambi, Nal Azevedo (Avante), afirmou que o pacto ocorre em um momento em que o município busca avançar nos indicadores educacionais, incluindo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da qualidade da educação no país.

"Guanambi tem trabalhado incansavelmente para aumentar o Ideb e garantir a alfabetização na idade certa. Nosso propósito é elevar esse índice até o fim do mandato. Parabenizo a iniciativa do Ministério Público, que se envolveu para que possamos cumprir os critérios", afirmou.

O prefeito de Guanambi, Nal Azevedo - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Jacobina

A prefeita de Jacobina, Valdice Castro (PMB), também destacou a importância do pacto e afirmou que a iniciativa deve contribuir para o cumprimento das metas de alfabetização.

"Sabemos que o índice de cada município reflete no resultado do estado como um todo. Temos uma meta a cumprir, e esse pacto vai gerar um efeito positivo para a educação da Bahia", disse.

A prefeita de Jacobina, Valdice Castro - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Metas de alfabetização para os próximos anos

O Indicador Criança Alfabetizada é calculado pelo Ministério da Educação com base em uma avaliação aplicada aos estudantes no fim do 2º ano do ensino fundamental, quando as crianças têm, em média, 7 anos de idade.

A prova reúne 16 questões de múltipla escolha e três de resposta aberta, incluindo uma produção de texto. São consideradas alfabetizadas as crianças capazes de ler pequenos textos, fazer deduções básicas e escrever textos simples do cotidiano.

O MEC estabeleceu metas de alfabetização para os próximos anos. Em 2026, a Bahia deverá alcançar 57% dos estudantes alfabetizados ao fim do 2º ano do ensino fundamental. Em 2027, a meta sobe para 64%.