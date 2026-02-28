Menu
COMPROMISSOS

O compromisso de Pedro Maia à frente do Ministério Público da Bahia

Reconduzido à chefia do órgão, Maia detalhou o que deve fazer no novo mandato

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

28/02/2026 - 7:00 h

Maia ressaltou que números alcançaram patamares inéditos de eficiência
Maia ressaltou que números alcançaram patamares inéditos de eficiência -

O procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, reconduzido à chefia do Ministério Público (MP-BA), nesta sexta-feira, 27, assumiu novos compromissos para o biênio 2026-2028, período em que estará à frente do órgão.

“Asfixiar economicamente as engrenagens do crime organizado. Isso implica fortalecer a recuperação de ativos, enfrentar com rigor a corrupção e consolidar a cooperação entre os ministérios públicos”, prometeu Maia, no auditório do MP-BA, em Salvador.

Em ato de posse, Maia fez um balanço sobre o primeiro ano de gestão e o enfrentamento ao crime organizado.

Segundo ele, os números alcançaram patamares inéditos de eficiência, da seguinte forma:

2024: Mais de 80 operações estruturadas deflagradas.

2025: Recorde histórico com 96 operações em todo o estado, focadas no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

Além disso, Maia ainda detalhou novos dados da atuação do MP-BA contra o crime organizado.

“Mais de 600 mandados de busca e apreensão e 170 mandados de prisão. Bloqueio de valores superiores a R$ 2,5 bilhõese a restituição direta de R$ 255 milhões aos cofres públicos baianos”, contou o procurador aos presentes.

Quais são os compromisso de Pedro Maia à frente MP-BA?

  • Fortalecer os biomas da Bahia;
  • Asfixiar economicamente o crime organizado;
  • Agenda 2030, que trata sobre o desenvolvimento sustentável;
  • Enfrentar as diversas formas de violência, discriminação e racismo;
  • Ampliação do projeto Raízes da Cidadania.

Quais são as metas para 2026?

Agora, a nova meta à frente do órgão baiano, segundo Pedro Maia, é clara: “não haverá recuo”.

“Ampliaremos as operações para mais de 100 por ano e enfrentaremos o crime”, disse Maia, que assumiu o compromisso de fortalecer o projeto “Município Seguro”.

A iniciativa, por sua vez, é integrada ao Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e já alcança 357 cidades da Bahia.

Tags:

Combate ao Crime Organizado corrupção Ministério Público da Bahia operações policiais Pedro Maia segurança pública

