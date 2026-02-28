COMPROMISSOS
O compromisso de Pedro Maia à frente do Ministério Público da Bahia
Reconduzido à chefia do órgão, Maia detalhou o que deve fazer no novo mandato
Por Gabriela Araújo
O procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, reconduzido à chefia do Ministério Público (MP-BA), nesta sexta-feira, 27, assumiu novos compromissos para o biênio 2026-2028, período em que estará à frente do órgão.
“Asfixiar economicamente as engrenagens do crime organizado. Isso implica fortalecer a recuperação de ativos, enfrentar com rigor a corrupção e consolidar a cooperação entre os ministérios públicos”, prometeu Maia, no auditório do MP-BA, em Salvador.
Em ato de posse, Maia fez um balanço sobre o primeiro ano de gestão e o enfrentamento ao crime organizado.
Segundo ele, os números alcançaram patamares inéditos de eficiência, da seguinte forma:
2024: Mais de 80 operações estruturadas deflagradas.
2025: Recorde histórico com 96 operações em todo o estado, focadas no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Além disso, Maia ainda detalhou novos dados da atuação do MP-BA contra o crime organizado.
“Mais de 600 mandados de busca e apreensão e 170 mandados de prisão. Bloqueio de valores superiores a R$ 2,5 bilhõese a restituição direta de R$ 255 milhões aos cofres públicos baianos”, contou o procurador aos presentes.
Quais são os compromisso de Pedro Maia à frente MP-BA?
- Fortalecer os biomas da Bahia;
- Asfixiar economicamente o crime organizado;
- Agenda 2030, que trata sobre o desenvolvimento sustentável;
- Enfrentar as diversas formas de violência, discriminação e racismo;
- Ampliação do projeto Raízes da Cidadania.
Quais são as metas para 2026?
Agora, a nova meta à frente do órgão baiano, segundo Pedro Maia, é clara: “não haverá recuo”.
“Ampliaremos as operações para mais de 100 por ano e enfrentaremos o crime”, disse Maia, que assumiu o compromisso de fortalecer o projeto “Município Seguro”.
A iniciativa, por sua vez, é integrada ao Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e já alcança 357 cidades da Bahia.
