Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

IRREGULARIDADE

Dino suspende R$ 119 mi em emendas que seriam indicadas por Valdemar

Presidente do PL nega irregularidades

Anderson Ramos
Por
Valdemar é presidente do PL, partido que abriga o clã Bolsonaro.
Valdemar é presidente do PL, partido que abriga o clã Bolsonaro. - Foto: Beto Barata | PL

Emendas parlamentares que somam R$ 119,2 milhões foram suspensas pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira, 10. Segundo a Polícia Federal (PF), os valores teriam sido indicados irregularmente pelo presidente do PL, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, que não tem mandato.

Na decisão, Dino afirma que funcionários da Câmara dos Deputados teriam atuado em conjunto para desviar pelo menos 21 emendas parlamentares em benefício de Valdemar. O magistrado ressaltou que o ex-deputado não tem direito à indicação de emendas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A espantosa ascendência que alguns servidores da Câmara dos Deputados parecem atribuir ao investigado Valdemar Costa Neto contrasta com a ausência de título jurídico que lhe permita dispor do orçamento público, sejam quais forem os valores, sejam quais forem os seus destinatários

Trecho da decisão do ministro Flávio Dino, do STF

A PF apurou que funcionários da liderança do PL entravam em contato com uma servidora responsável pelo registro das emendas e solicitavam a inclusão das indicações de recursos em nome de Valdemar.

Em uma mensagem descoberta pelos investigadores, Garigham Amarante Pinto, apontado como interlocutor direto de Valdemar, procurou a servidora Mariângela Fialek para saber se as indicações foram formalizadas.

Leia Também:

CONSELHO DE ÉTICA

Alba pode votar em conjunto cassações de Binho Galinha e bolsonarista
Alba pode votar em conjunto cassações de Binho Galinha e bolsonarista imagem

INFRAESTRUTURA

DNIT libera fiscalização de rodovia na BR-324 em meio ao congestionamento
DNIT libera fiscalização de rodovia na BR-324 em meio ao congestionamento imagem

CENTRO HISTÓRICO

Reforma da Câmara Municipal de Salvador vai custar R$ 22,7 milhões; saiba detalhes
Reforma da Câmara Municipal de Salvador vai custar R$ 22,7 milhões; saiba detalhes imagem

O que diz Valdemar

Em nota à imprensa, a defesa de Valdemar Costa Neto disse que a decisão de Dino foi tomada a partir de "premissas frágeis e inferências subjetivas".

Os advogados também afirmaram que o presidente do PL não cometeu crime. "Valdemar Costa Neto nega categoricamente a prática de qualquer crime. Não há qualquer prova, ou mesmo indício, de que tenha aderido conscientemente a um suposto esquema criminoso", afirmou a defesa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

emendas parlamentares Flávio Dino Valdemar Costa Neto

Relacionadas

Mais lidas