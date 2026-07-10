Câmara Municipal de Salvador terá reforma de R$ 22,7 milhões

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A Prefeitura de Salvador reabriu a licitação para a reforma, restauração e modernização do Paço Municipal, no Centro Histórico. A obra, orçada em cerca de R$ 22,7 milhões, tem o objetivo de recuperar o prédio após o incêndio que atingiu parte da estrutura em fevereiro de 2025 e criar novos espaços culturais e de visitação.

O edital foi republicado nesta sexta-feira, 10, após ajustes técnicos nas planilhas de custos e materiais. Com isso, a abertura das propostas das empresas interessadas foi remarcada para 17 de agosto de 2026.

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Após a assinatura da ordem de serviço, a empresa vencedora terá um ano para concluir todas as intervenções.

Como será a licitação?

A concorrência será realizada pelo critério de maior desconto sobre o valor de referência da obra. O edital exige que as empresas interessadas comprovem patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% do valor da contratação, cerca de R$ 2,26 milhões.

O contrato será executado sob o regime de empreitada por preços unitários, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.

O que vai mudar no Paço Municipal?

Além da recuperação dos danos provocados pelo incêndio, o projeto prevê uma série de intervenções para modernizar o edifício e ampliar seu uso pela população.

Entre as principais mudanças estão:

restauração completa do imóvel tombado pelo patrimônio histórico;

instalação de sistema de climatização e ventilação;

criação de um novo acesso principal, com recepção, escada de serviço e elevador para ampliar a acessibilidade;

recuperação do antigo Salão das Audiências, que será transformado em um auditório com 128 lugares;

adaptação do Salão Nobre para funcionar como foyer do novo auditório;

implantação de um mezanino para abrigar a TV Câmara e a Rádio Câmara, com estúdios, redação, salas de edição e espaços de apoio.

Outra mudança prevista envolve o atual plenário da Câmara Municipal. Pelo projeto, o espaço deixará de receber as sessões legislativas ordinárias e passará a ser utilizado apenas em solenidades e ocasiões especiais.

Atual plénário da Câmara Municipal de Salvador - Foto: CMS/ Antonio Queiros

A alteração faz parte do planejamento da Câmara para transferir as sessões ordinárias para o prédio do antigo Cine Excelsior, na Praça da Sé. A mudança já foi confirmada pelo presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB).

Mudança da Câmara para o Cine Excelsior

Em novembro do ano passado, Carlos Muniz apresentou aos vereadores o projeto de implantação do novo plenário.

A ideia é que a Câmara de Salvador tenha dois plenários. O Paço Municipal será mais preservado e vamos utilizar mais o Cine Excelsior, que será usado todos os dias Carlos Muniz - Presidente da Câmara de Salvador

Projeto da Câmara no Cine Excelsior - Foto: Divulgação

Relembre o incêndio que atingiu o Paço Municipal

O incêndio ocorreu no início da tarde de 24 de fevereiro de 2025. Na ocasião, não houve feridos e o prédio foi interditado logo após o incidente.

Segundo as investigações, as chamas começaram em um aparelho de ar-condicionado instalado no Salão Nobre, no primeiro andar.

O fogo se espalhou pela manta térmica localizada entre o teto e o forro do lado direito do imóvel, área que abriga o Salão Nobre, as Salas das Comissões, a Chefia de Gabinete e o Memorial da Câmara.

Fogo se espalhou pela manta térmica localizada entre o teto e o forro - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Devido à interdição imediata do Paço Municipal pela Defesa Civil (Codesal) para a realização de perícias estruturais, as sessões ordinárias dos vereadores foram temporariamente transferidas para o auditório do Centro de Cultura da Câmara.