DNIT libera fiscalização de rodovia na BR-324 em meio ao congestionamento

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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) formalizou nesta sexta-feira, 10, um contrato de R$ 5,7 milhões para supervisionar as obras de duplicação e pavimentação da travessia urbana de Feira de Santana, na BR-324.

A contratação ocorre enquanto outro trecho da rodovia, na altura de Simões Filho, no km 604, registra longos congestionamentos após o afundamento de uma parte da pista.

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Demanda histórica

O recente contrato prevê a prestação de serviços técnicos especializados para acompanhar a execução das obras em um trecho de 7,2 quilômetros, entre o entroncamento com a BR-116 (acesso às BA-502 e BA-503) e o acesso ao Contorno de Feira de Santana, conhecido como Anel Viário.

Anel do Contorno de Feira - Foto: Divulgação

A duplicação desse segmento é uma demanda histórica de motoristas que utilizam a BR-324, já que o trecho concentra congestionamentos frequentes e registra grande fluxo de veículos de carga e de passageiros.

O que será feito?

A Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. será responsável por acompanhar a execução das obras, fiscalizando o cumprimento dos padrões técnicos e do cronograma. O contrato terá vigência até 23 de dezembro de 2028.

As intervenções previstas incluem:

implantação e duplicação de pistas;

pavimentação e ampliação da capacidade da rodovia;

melhorias na segurança viária, com eliminação de pontos críticos;

construção de obras de arte especiais, como pontes e viadutos.

Entenda a polêmica na BR-324

A formalização do contrato ocorre em um momento de crise na principal rodovia da Bahia. Desde a última terça-feira, 7, motoristas enfrentam congestionamentos quilométricos na BR-324 após o afundamento da pista no km 604, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

O problema foi provocado por uma falha estrutural em uma antiga manilha localizada sob o aterro da rodovia.

Por causa do risco de desabamento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parte da pista no sentido Feira de Santana durante os trabalhos emergenciais.

Mesmo após a liberação parcial do tráfego, os congestionamentos continuam afetando quem viaja entre Salvador e o interior do estado.