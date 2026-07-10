INFRAESTRUTURA
DNIT libera fiscalização de rodovia na BR-324 em meio ao congestionamento
Contratação ocorre enquanto outro trecho da estrada registra longos enfagarramentos
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) formalizou nesta sexta-feira, 10, um contrato de R$ 5,7 milhões para supervisionar as obras de duplicação e pavimentação da travessia urbana de Feira de Santana, na BR-324.
A contratação ocorre enquanto outro trecho da rodovia, na altura de Simões Filho, no km 604, registra longos congestionamentos após o afundamento de uma parte da pista.
Demanda histórica
O recente contrato prevê a prestação de serviços técnicos especializados para acompanhar a execução das obras em um trecho de 7,2 quilômetros, entre o entroncamento com a BR-116 (acesso às BA-502 e BA-503) e o acesso ao Contorno de Feira de Santana, conhecido como Anel Viário.
A duplicação desse segmento é uma demanda histórica de motoristas que utilizam a BR-324, já que o trecho concentra congestionamentos frequentes e registra grande fluxo de veículos de carga e de passageiros.
O que será feito?
A Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. será responsável por acompanhar a execução das obras, fiscalizando o cumprimento dos padrões técnicos e do cronograma. O contrato terá vigência até 23 de dezembro de 2028.
As intervenções previstas incluem:
- implantação e duplicação de pistas;
- pavimentação e ampliação da capacidade da rodovia;
- melhorias na segurança viária, com eliminação de pontos críticos;
- construção de obras de arte especiais, como pontes e viadutos.
Entenda a polêmica na BR-324
A formalização do contrato ocorre em um momento de crise na principal rodovia da Bahia. Desde a última terça-feira, 7, motoristas enfrentam congestionamentos quilométricos na BR-324 após o afundamento da pista no km 604, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.
O problema foi provocado por uma falha estrutural em uma antiga manilha localizada sob o aterro da rodovia.
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Por causa do risco de desabamento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parte da pista no sentido Feira de Santana durante os trabalhos emergenciais.
Mesmo após a liberação parcial do tráfego, os congestionamentos continuam afetando quem viaja entre Salvador e o interior do estado.