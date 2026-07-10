Na BR-324, a herança maldita da ViaBahia, o que era ruim ficou pior

Se nos dias atuais, normalmente transitar pela BR-324, a rodovia que interconecta Salvador, a capital da Bahia, com Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado, já é um transtorno só pelo tráfego intenso, com problema vira um Deus nos acuda.

O problema na drenagem da pista em Simões Filho, que afundou, só complicou. Segundo o jornalista feirense Jair Onofre, a viagem, que normalmente dura entre uma hora e 20 minutos, passou para no mínimo quatro horas.

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O vereador José Carneiro (UB) diz que a ViaBahia pegou a concessão da rodovia em 2012, lá ficou 13 anos, nada fez, a não ser cobrar o pedágio, e agora o povo paga a conta:

– A sensação é de que estão levando a coisa da escolha de uma nova concessionária para o quanto pior, melhor, para vender o espaço mais barato. E a ViaBahia levou quase R$ 1 bilhão para fazer o distrato.

Novo leilão – Da ViaBahia só ficaram na 324 as praças do pedágio e mais uma sucessão de buracos. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pretende realizar novo leilão em novembro, e diz que, atualmente, só aguarda o ok do Tribunal de Contas da União (TCU).

O medo é que venha outra ViaBahia. A concessão vendeu a ilusão de que os baianos teriam rodovias como as pedagiadas em São Paulo, em que o usuário paga, mas ganha pistas de qualidade. Na experiência baiana só veio a cobrança.

Na pesca de lagosta, certeza é de que, cada vez mais, menos

Pescador de lagosta baiano acostumado a embarcar em Ilhéus e escarafunchar os mares até o Rio Grande do Norte, Zé Chico voltou da primeira empreitada após o defeso, que vai de 1º de novembro a 30 de abril, decepcionado.

– É assim, no ano passado deu bem, esse ano já nem tanto. Faz parte, um ano bom, outro ruim.

Ele conta que há outro fato, a cada ano a produção mundial, hoje em 100 mil toneladas, cai. No Brasil, em torno de 15 mil, também.

“Um fato objetivo: nós pescamos muito a lagosta vermelha e a lagosta verde. Faz tempo que não se pesca uma lagosta ovada, o que antes era comum”, diz.

O maior produtor do Brasil é o Ceará, e também o maior exportador, mas Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia também entram na fita. Nessa época do ano, os nordestinos vão ao mar.

Plano de Binho sem parente

Se noticiou que, se o deputado Binho Galinha (Avante), preso desde outubro do ano passado, não puder se candidatar, vai indicar um parente, mas a informação não procede, segundo pessoas a ele ligadas.

Até porque mulher e filho estão presos com ele, e uma irmã trabalha no Estado e não se desincompatibilizou. No conjunto, Binho e mais 13 pessoas a ele ligadas estão presas. Então, o plano é Binho ou nada.

Indígenas da comunicação se encontram em Utinga

Começa hoje, e vai até domingo, em Utinga, região de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, o 1º Encontro de Jovens Comunicadores Indígenas da Bahia.

O evento ocorre no território Payayá, e foi idealizado pelos jovens indígenas de lá que lidam com a comunicação nas redes sociais,

e tem o objetivo de valorizar a cultura dos povos originários, segundo o jovem Aguaré Payayá, um dos organizadores.

“Quando um jovem indígena comunica, um povo inteiro fortalece a sua história. Nossa fala, nossa história e nossa narrativa podem e devem ser contadas por nós, aqueles que vivem essa realidade”, diz Aguaré.

REGISTROS

Ufba 80 anos 1

A Ufba fecha no PAF (Ondina), hoje, o congresso que celebra seus 80 anos, iniciado domingo. Os debates, além de ciência e cultura, incluem os desafios para o futuro da universidade.

Ufba 80 anos 2

Na abertura do congresso Ufba 80 Anos, domingo passado, o Salão Nobre da Reitoria abriu as portas para a entrega de diplomas a pessoas que contribuíram para a construção da história da instituição, pelo reitor Paulo Miguez.

Primeiro debate

A jornalista Carolina Rosa será a mediadora do primeiro debate televisivo da eleição 2026 (como manda a tradição), entre os candidatos ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ACM Neto (UB) e Ronaldo Mansur (PSOL). Será dia 9/08, 20h.

Cerveja saqueada

Um caminhão carregado de cerveja tombou na pista da BR-101, em Alagoinhas, na tarde de sexta e a carga foi completamente saqueada. Curioso é o day after. Disseram nas redes que nas cercanias do acidente ninguém bebeu além da conta no fim de semana. Para não dar bandeira sobre o estoque.