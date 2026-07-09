Trecho da BR-324 volta a ser interditado após formação de nova cratera

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O trecho do km 604 da BR-324, localizado em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sentido Feira de Santana, voltou a ser interditado na manhã desta quinta-feira, 9, em razão da formação de uma nova cratera na saída para o interior. O caso ocorre cerca de 15h após a pista ter sido liberada.

Em nota divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos está sendo desviado para a via lateral. A orientação é de que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho. Não há infomações sobre o trânsito.

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Veja vídeo:

Caso gerou engarrafamento de 7 quilômetros

A situação do local está sendo causa de transtornos para motoristas desde a manhã de quarta-feira, 8, quando um congestionamento, causado por um afundamento na via, chegou a cerca de 7 quilômetros de extensão.

Na ocasião, equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizaram obras emergenciais. No sentido de Salvador, a retenção era de aproximadamente um quilômetro.

Qual a causa do afudamento?

A situação teria sido causada por um reparo no vazamento da manilha, um tubo de concreto ou cerâmica usado para drenagem ou esgoto, que provocou o problema estrutural, identidicado na terça-feira, 7.

Houve um trabalho de recuperação da via e, na sequência, foi iniciado o recapeamento do trecho afetado.

Inicialmente, apenas uma faixa foi interditada, mas, após nova avaliação técnica, o bloqueio foi ampliado e o tráfego passou a ser desviado.

No fim da tarde de quarta, 8, o tráfego foi restabelecido sentido Feira, mas indo para Salvador, parte da rodovia continuava bloqueada para a realização dos serviços de recuperação do trecho afetado pelo surgimento de rachaduras e buracos na pista.

No entanto, a pista que vai para o interior do estado voltou a ser afetada.