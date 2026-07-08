Afundamento em pista causa engarrafamento na BR-324, na Bahia

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Um congestionamento na BR-324, causado por um afundamento na via, chegou a cerca de 7 quilômetros de extensão no sentido de Feira de Santana nesta quarta-feira, 8, aponta a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



O trecho afetado fica no km 604, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizam obras emergenciais após o afundamento da pista.



Conforme a PRF, a interdição parcial continua, e o fluxo de veículos segue sendo desviado pelas áreas do antigo posto da corporação, atualmente utilizado pelo Corpo de Bombeiros (CBMBA).

No sentido de Salvador, a retenção é de aproximadamente um quilômetro. Vale ressaltar que ainda não há previsão para liberação total da via.

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Problema estrutural na pista

Mais cedo nesta quarta-feira, 8, o Dnit concluiu o reparo no vazamento da manilha, um tubo de concreto ou cerâmica usado para drenagem ou esgoto, que provocou o problema estrutural.



No momento, o trabalho se concentra na recuperação da via e, na sequência, será iniciado o recapeamento do trecho afetado.

De acordo com o órgão, a intervenção seguirá sendo realizada por etapas para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas.

Liberação da pista para tráfego

A liberação integral da pista ocorreu apenas após a conclusão dos serviços e a confirmação das condições adequadas de segurança.

Pista afundou na terça-feira

O problema foi identificado na manhã de terça-feira, 7, quando uma falha em um antigo bueiro localizado sob a rodovia provocou trincas e afundamento no pavimento.

Inicialmente, apenas uma faixa foi interditada, mas, após nova avaliação técnica, o bloqueio foi ampliado e o tráfego passou a ser desviado. Desde então, o trecho registra lentidão diariamente.