ASFALTO CEDEU
Afundamento em pista causa engarrafamento na BR-324, na Bahia
Obras emergenciais continuam no km 604 após afundamento provocado por falha
Um congestionamento na BR-324, causado por um afundamento na via, chegou a cerca de 7 quilômetros de extensão no sentido de Feira de Santana nesta quarta-feira, 8, aponta a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O trecho afetado fica no km 604, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizam obras emergenciais após o afundamento da pista.
Conforme a PRF, a interdição parcial continua, e o fluxo de veículos segue sendo desviado pelas áreas do antigo posto da corporação, atualmente utilizado pelo Corpo de Bombeiros (CBMBA).
No sentido de Salvador, a retenção é de aproximadamente um quilômetro. Vale ressaltar que ainda não há previsão para liberação total da via.
Problema estrutural na pista
Mais cedo nesta quarta-feira, 8, o Dnit concluiu o reparo no vazamento da manilha, um tubo de concreto ou cerâmica usado para drenagem ou esgoto, que provocou o problema estrutural.
No momento, o trabalho se concentra na recuperação da via e, na sequência, será iniciado o recapeamento do trecho afetado.
De acordo com o órgão, a intervenção seguirá sendo realizada por etapas para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas.
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Liberação da pista para tráfego
A liberação integral da pista ocorreu apenas após a conclusão dos serviços e a confirmação das condições adequadas de segurança.
Pista afundou na terça-feira
O problema foi identificado na manhã de terça-feira, 7, quando uma falha em um antigo bueiro localizado sob a rodovia provocou trincas e afundamento no pavimento.
Inicialmente, apenas uma faixa foi interditada, mas, após nova avaliação técnica, o bloqueio foi ampliado e o tráfego passou a ser desviado. Desde então, o trecho registra lentidão diariamente.