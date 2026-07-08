Trecho da BR-324 é liberado após 24 horas de interdições

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A tráfego foi restabelecido na BR-324, sentido Feira de Santana, no final da tarde desta quarta-feira, 8. A região permaneceu por mais de 24 horas com interdições.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Salvador, no entanto, parte da rodovia continua bloqueada para a realização dos serviços de recuperação do trecho afetado pelo surgimento de rachaduras e buracos na pista. Ainda não há previsão para a liberação completa da via.

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Congestionamentos

As interdições provocaram longos congestionamentos ao longo desta quarta-feira. Por volta das 11h, a retenção chegava a aproximadamente 7 km no sentido Feira de Santana e a 1 km para quem seguia em direção a Salvador.

O problema está concentrado no km 604 da BR-324, na altura de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e afeta o trânsito desde a manhã de terça-feira, 7.

Falha em bueiro

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), os danos na rodovia estão relacionados a uma falha em um antigo bueiro instalado no aterro da pista. Um vazamento na manilha que contribuiu para o comprometimento da estrutura já foi corrigido, mas os trabalhos de recuperação continuam.

Ainda conforme o órgão, a manutenção da interdição é necessária para garantir a segurança dos profissionais que atuam nas obras e dos motoristas que trafegam pela região. Enquanto os serviços são realizados, os veículos são direcionados para a pista lateral.

Acidente com carreta

Além dos problemas estruturais registrados na rodovia, um acidente envolvendo uma carreta também provocou a interdição do km 606 da BR-324 na terça-feira.