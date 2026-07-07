Trecho da BR-324 fica totalmente interditado após afundamento da pista

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Um trecho da BR-324 precisou ser completamente interditado na tarde desta terça-feira, 7, após um afundamento no pavimento comprometer a segurança da rodovia. O problema foi registrado no km 604 e está relacionado a danos em um bueiro localizado sob a pista.

A primeira medida adotada foi o bloqueio da faixa da esquerda, realizado por volta das 9h, enquanto a situação era avaliada pelas equipes técnicas.



No entanto, após uma nova inspeção no local, foi constatada a necessidade de ampliar a restrição, levando à interdição total da via no sentido afetado por volta das 13h20.

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Trânsito foi desviado

Com o fechamento da pista principal, os veículos passaram a utilizar a via lateral como rota alternativa. A alteração busca preservar a segurança dos motoristas e permitir o trabalho das equipes responsáveis pela avaliação dos danos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a ocorrência e orienta os condutores que trafegam pela região a respeitarem a sinalização provisória e seguirem as instruções dos agentes que atuam no trecho.

Avaliação da estrutura

Equipes técnicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) permanecem no local para analisar a extensão dos danos provocados pelo afundamento. A partir dessa vistoria, serão definidos os serviços necessários para recuperar tanto a estrutura do bueiro quanto o pavimento da rodovia.

Até o momento, não há previsão para a liberação do trecho interditado.