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Operação intercepta grupo suspeito de furtar trilhos de trem no norte da Bahia

Operação montada na BR-407 resultou na prisão de nove pessoas e na apreensão de trilhos

Luan Julião
Por
Operação montada na BR-407 resultou na prisão de nove pessoas e na apreensão de trilhos
Operação montada na BR-407 resultou na prisão de nove pessoas e na apreensão de trilhos - Foto: Luciano Carcará / Ag. A Tarde

A ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de nove pessoas suspeitas de furtar trilhos da antiga ferrovia de Jaguarari, no norte da Bahia. A operação foi realizada no sábado, 4, após uma denúncia indicar que o material estava sendo transportado para o município de Petrolina, em Pernambuco.

Conforme informações apuradas pela TV São Francisco, afiliada da TV Bahia na região, a suspeita era de que os trilhos retirados da ferrovia estariam sendo levados em veículos pela BR-407. Com base na denúncia, as forças de segurança montaram uma operação para localizar os suspeitos antes que eles deixassem a região.

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Operação montou bloqueios na rodovia

Para interceptar o grupo, equipes da PRF de Senhor do Bonfim e policiais militares instalaram barreiras em dois trechos estratégicos da BR-407, rodovia que liga cidades do norte da Bahia a Petrolina. Os bloqueios foram montados no povoado de Aroeira e nas proximidades de um posto de combustíveis.

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Durante a fiscalização, um caminhão foi parado pelos agentes. No veículo, que transportava três pessoas, os policiais encontraram os trilhos furtados e ferramentas que, segundo a investigação, eram utilizadas na retirada das peças da antiga ferrovia.

Enquanto isso, outra equipe da PRF abordou um carro de passeio com seis ocupantes. De acordo com a polícia, todos os passageiros estariam envolvidos no mesmo esquema criminoso. O caminhão e o automóvel foram apreendidos.

Suspeitos foram levados para delegacia

Após as abordagens, os nove suspeitos e todo o material recolhido foram encaminhados à Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, onde a ocorrência foi registrada.

Entre os detidos havia menores de idade, mas a quantidade não foi informada pelas autoridades.

Os adultos foram autuados em flagrante pelo crime de furto. Já os adolescentes foram apresentados à unidade policial acompanhados de seus responsáveis legais, conforme determina a legislação.

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Tags

Jaguarari petrolina polícia militar polícia rodoviária federal

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