Mandante de homicídio de empresário na Bahia é preso em Pernambuco

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Um homem de 35 anos, apontado pela Polícia Civil como o mandante do assassinato do empresário Eric Michel Lira da Silva, foi preso na manhã desta terça-feira, 7, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PC, a captura ocorreu durante a Operação Átropos, que investiga o homicídio registrado em maio deste ano, em Paulo Afonso, no norte da Bahia, e que, segundo as investigações, teria sido motivado por uma dívida entre a vítima e o suspeito.

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O homicídio ocorreu no dia 10 de maio deste ano, na região central de Paulo Afonso. A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo ao deixar o próprio estabelecimento comercial.

As investigações apontam que o crime foi encomendado pelo investigado e foi motivado por dívidas contraídas entre ele e a vítima. Segundo a apuração policial, ele se aproveitou da relação de confiança e da amizade para viabilizar a execução do homicídio.

Foto: Divulgação PCBA

De acordo com o coordenador da 18ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Paulo Afonso), delegado Leon Nikias Pinto, a operação representa o resultado de uma investigação técnica e minuciosa.

"A Operação Átropos representa o desfecho de uma investigação baseada em um robusto conjunto probatório para a elucidação de um crime grave e a responsabilização de seus autores, reforçando a integração entre as Polícias Civis da Bahia e de Pernambuco", afirmou.

Operação Átropos

A Operação Átropos foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 18ª Coorpin e da Delegacia Territorial de Paulo Afonso, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco, por intermédio da 21ª Delegacia Seccional de Polícia (DESEC) de Serra Talhada.