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POLÍCIA

Mandante de homicídio de empresário na Bahia é preso em Pernambuco

Eric Michel Lira da Silva foi morto em maio deste ano em Paulo Afonso

Victoria Isabel
Por
Empresário Eric Michel Lira da Silva
Empresário Eric Michel Lira da Silva - Foto: Divulgação

Um homem de 35 anos, apontado pela Polícia Civil como o mandante do assassinato do empresário Eric Michel Lira da Silva, foi preso na manhã desta terça-feira, 7, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PC, a captura ocorreu durante a Operação Átropos, que investiga o homicídio registrado em maio deste ano, em Paulo Afonso, no norte da Bahia, e que, segundo as investigações, teria sido motivado por uma dívida entre a vítima e o suspeito.

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O homicídio ocorreu no dia 10 de maio deste ano, na região central de Paulo Afonso. A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo ao deixar o próprio estabelecimento comercial.

As investigações apontam que o crime foi encomendado pelo investigado e foi motivado por dívidas contraídas entre ele e a vítima. Segundo a apuração policial, ele se aproveitou da relação de confiança e da amizade para viabilizar a execução do homicídio.

Imagem ilustrativa da imagem Mandante de homicídio de empresário na Bahia é preso em Pernambuco
Foto: Divulgação PCBA

De acordo com o coordenador da 18ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Paulo Afonso), delegado Leon Nikias Pinto, a operação representa o resultado de uma investigação técnica e minuciosa.

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"A Operação Átropos representa o desfecho de uma investigação baseada em um robusto conjunto probatório para a elucidação de um crime grave e a responsabilização de seus autores, reforçando a integração entre as Polícias Civis da Bahia e de Pernambuco", afirmou.

Operação Átropos

A Operação Átropos foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 18ª Coorpin e da Delegacia Territorial de Paulo Afonso, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco, por intermédio da 21ª Delegacia Seccional de Polícia (DESEC) de Serra Talhada.

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Bahia HOMICÍDIO Pernambuco

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