Criança de 4 anos é atingida por golpe de facão durante briga em bar na Bahia

Uma menina de quatro anos ficou ferida após ser atingida por um golpe de facão durante uma confusão registrada em um bar de Jacobina, no norte da Bahia, no domingo, 5. O homem apontado como responsável pelo ferimento foi preso pouco depois do ocorrido.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito estava no estabelecimento acompanhado de familiares quando uma discussão teve início. Durante o desentendimento, ele teria se armado com um facão e tentado atacar os cunhados, que intervieram na situação.

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Em meio à confusão, a criança acabou sendo atingida na cabeça. Ainda conforme a polícia, a menina não possui grau de parentesco com o suspeito.

Após o ocorrido, a criança foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico por causa do corte provocado pelo golpe. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

O suspeito foi localizado e preso momentos depois, dentro da própria residência. Durante a ação, os policiais apreenderam o facão que teria sido utilizado no crime, além de uma espingarda de fabricação artesanal.

Em depoimento, o homem afirmou que não tinha a intenção de atingir a criança. O caso foi registrado como violência doméstica e segue sob investigação.