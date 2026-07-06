Mecânico que desapareceu ao ir trabalhar é encontrado morto na Bahia

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Um mecânico de 44 anos, que estava desaparecido havia cerca de uma semana, foi encontrado morto no sábado, 4 nas proximidades de Gongogi, no sul da Bahia. O corpo estava às margens de uma rodovia, na entrada do município.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Alexsandro Oliveira Santos. O mecânico estava desaparecido desde 27 de junho, quando saiu da casa da mãe, em Ubatã, também no sul do estado.

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Segundo familiares, Alexsandro deixou o imóvel informando que faria um serviço, mas não retornou e não foi mais visto. Ele trabalhava como mecânico em Ipiaú, município localizado na mesma região.

Um dia após o desaparecimento, em 28 de junho, o carro da vítima foi encontrado nas proximidades de um entroncamento entre a BR-330 e a BA-120, na região de Gongogi.

Buscas

A localização do veículo fez com que familiares e autoridades concentrassem as buscas naquela área. Durante a operação, equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a realizar uma varredura no Rio de Contas, em um trecho próximo à ponte que liga as duas rodovias.

Após cerca de uma semana de buscas, o corpo do mecânico foi localizado e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna, onde passa por perícia.

A causa da morte deverá ser confirmada após a conclusão dos exames periciais. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.