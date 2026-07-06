Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

OPERAÇÃO PUER

Suspeito de matar criança que saiu para comprar salgador é preso em operação

Levi foi morto em março deste ano

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de matar criança que saiu para comprar salgador é preso em operação
Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem de 52 anos, investigado por envolvimento no assassinato de Levi da Conceição de Novaes, de 11 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Civil da Bahia realizada nesta segunda-feira, 6. A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Ibicaraí, no sul do estado, e em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Batizada de Operação Puer Ibicaraí, a ofensiva teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão relacionados à investigação do homicídio do garoto, ocorrido em 20 de março deste ano, no bairro Corina Batista, em Ibicaraí.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Matériais apreendidos

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam um aparelho celular com outro investigado, de 25 anos, localizado no bairro Alto da Boa Vista, em Simões Filho. Já em Ibicaraí, os agentes encontraram um revólver calibre .38 na residência do suspeito de 52 anos, que acabou preso em flagrante por posse ilegal da arma.

Segundo a Polícia Civil, tanto o celular quanto o armamento passarão por perícia e poderão contribuir para o avanço das investigações. Após a conclusão do inquérito, o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário.

A Operação Puer Ibicaraí foi coordenada por equipes da Delegacia Territorial de Ibicaraí, com apoio da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (6ª Coorpin/Itabuna) e do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

Leia Também:

POLÍCIA

Justiça mantém prisão preventiva do PM suspeito de matar esposa em Salvador
Justiça mantém prisão preventiva do PM suspeito de matar esposa em Salvador imagem

POLÍCIA

Suspeita de ataque a terreiro de candomblé é presa em Salvador
Suspeita de ataque a terreiro de candomblé é presa em Salvador imagem

POLÍCIA

Número de baleados em assaltos reduz pela metade em Salvador e RMS
Número de baleados em assaltos reduz pela metade em Salvador e RMS imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

HOMICÍDIO ibicaraí Operação policial Polícia Civil

Relacionadas

Mais lidas