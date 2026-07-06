Suspeito de matar criança que saiu para comprar salgador é preso em operação

Siga o A TARDE no Google

Um homem de 52 anos, investigado por envolvimento no assassinato de Levi da Conceição de Novaes, de 11 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Civil da Bahia realizada nesta segunda-feira, 6. A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Ibicaraí, no sul do estado, e em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Batizada de Operação Puer Ibicaraí, a ofensiva teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão relacionados à investigação do homicídio do garoto, ocorrido em 20 de março deste ano, no bairro Corina Batista, em Ibicaraí.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Matériais apreendidos

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam um aparelho celular com outro investigado, de 25 anos, localizado no bairro Alto da Boa Vista, em Simões Filho. Já em Ibicaraí, os agentes encontraram um revólver calibre .38 na residência do suspeito de 52 anos, que acabou preso em flagrante por posse ilegal da arma.

Segundo a Polícia Civil, tanto o celular quanto o armamento passarão por perícia e poderão contribuir para o avanço das investigações. Após a conclusão do inquérito, o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário.

A Operação Puer Ibicaraí foi coordenada por equipes da Delegacia Territorial de Ibicaraí, com apoio da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (6ª Coorpin/Itabuna) e do Departamento de Polícia do Interior (Depin).