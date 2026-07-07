Idoso é espancado até a morte em centro comercial na Bahia

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Um idoso, de 64 anos, foi espancado até a morte, na noite desta segunda-feira, 7, após uma discussão no Centro de Abastecimento, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Ao portal A TARDE, a Polícia Civil confirmou que José Antônio Gomes da Silva apresentava sinais de lesão corporal.

Na ocasião, militares da 64ªCIPM foram acionados para verificar uma ocorrência de agressão por arma branca. No entanto, ao chegarem ao local, encontraram o homem já sem vida.

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Vítima se envolveu em discussão

Informações preliminares apontam que a vítima teria se envolvido em uma discussão momentos antes, onde teria trocado ameaças com o possível autor do assassinato.

Até o momento, autoria e motivação do crime são desconhecidas. Guias para perícia e remoção foram expedidas e diligências investigativas e oitivas são realizadas para a elucidação do crime.

A Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) investiga o caso.