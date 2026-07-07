Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Idoso é espancado até a morte em centro comercial na Bahia

Agressão teria ocorrido após uma discussão entre vítima e suspeito

Luiza Nascimento
Por
José Antônio Gomes da Silva
José Antônio Gomes da Silva - Foto: Reprodução

Um idoso, de 64 anos, foi espancado até a morte, na noite desta segunda-feira, 7, após uma discussão no Centro de Abastecimento, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Ao portal A TARDE, a Polícia Civil confirmou que José Antônio Gomes da Silva apresentava sinais de lesão corporal.

Na ocasião, militares da 64ªCIPM foram acionados para verificar uma ocorrência de agressão por arma branca. No entanto, ao chegarem ao local, encontraram o homem já sem vida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Mandante de homicídio de empresário na Bahia é preso em Pernambuco
Mandante de homicídio de empresário na Bahia é preso em Pernambuco imagem

IRMÃOS METRALHA

Saiba como age grupo em Salvador focado em roubo celulares de luxo
Saiba como age grupo em Salvador focado em roubo celulares de luxo imagem

MISTÉRIO

Mecânico que desapareceu ao ir trabalhar é encontrado morto na Bahia
Mecânico que desapareceu ao ir trabalhar é encontrado morto na Bahia imagem

Vítima se envolveu em discussão

Informações preliminares apontam que a vítima teria se envolvido em uma discussão momentos antes, onde teria trocado ameaças com o possível autor do assassinato.

Até o momento, autoria e motivação do crime são desconhecidas. Guias para perícia e remoção foram expedidas e diligências investigativas e oitivas são realizadas para a elucidação do crime.

A Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) investiga o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia investigação violência

Relacionadas

Mais lidas