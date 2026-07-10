BR-324 entra em quarto dia de interdição com congestionamento de 4 km

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Problema iniciado na última terça-feira, 7, ainterdição do trecho do km 604 da BR-324 entra no quarto dia. Segundo divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta sexta, 10, o tráfego apresenta fluxo lento, com congestionamento de aproximadamente 4 km.

O tempo estimado de espera é de cerca de 30 minutos para a travessia do trecho no sentido Feira de Santana. A pista está totalmente interditada, em obras e sem previsão de liberação. O tráfego sendo desviado pela via lateral.

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Além desse trecho, o congestionamento impacta no trânsito do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em razão do aumento do fluxo de veículos que tentam utilizar vias urbanas como rota alternativa.

Já no sentido Salvador, permanece a interdição da faixa da esquerda, com o fluxo de veículos seguindo pela faixa da direita.

Veja vídeo:

Entenda problema

O transtorno foi causado por um reparo no vazamento da manilha, um tubo de concreto ou cerâmica usado para drenagem ou esgoto, que provocou o problema estrutural, identidicado na terça-feira, 7.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizam obras emergenciais desde que a situação foi registrada.

Houve um trabalho de recuperação da via e, na sequência, foi iniciado o recapeamento do trecho afetado. Inicialmente, apenas uma faixa foi interditada, mas, após nova avaliação técnica, o bloqueio foi ampliado e o tráfego passou a ser desviado.

No fim da tarde de quarta, 8, o tráfego chegou a ser restabelecido, no entanto, a pista voltou a ser afetada com o surgimento de rachaduras e buracos.