FATALIDADE
Mulher em bicicleta elétrica morre atropelada por carreta
Vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e morreu antes da chegada do socorro
Uma mulher, de 29 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 7, após ser atropelada por uma carreta no município de Sinop, a cerca de 480 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. A vítima foi identificada como Gislaine Batista de Oliveira.
Segundo informações preliminares, Gislaine trafegava em uma bicicleta elétrica por uma rotatória da Avenida das Figueiras quando foi atingida por uma carreta, que transportava grãos.
Testemunhas relataram que o caminhão seguia pela Avenida das Acácias e fazia uma conversão à direita para acessar a Avenida das Figueiras.
Pessoas que presenciaram a cena chegaram a buzinar para alertar o motorista sobre a presença da ciclista, mas o impacto não pôde ser evitado.
Após a colisão, o caminhoneiro percorreu alguns metros antes de perceber o acidente e parar o veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, porém a vítima morreu ainda no local.
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Conforme a corporação, Gislaine sofreu graves ferimentos na cabeça em decorrência do atropelamento. O motorista permaneceu no local durante o atendimento e, segundo a Polícia Militar, apresentava estado de choque.
Ele realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de bebida alcoólica. A Polícia Civil e a Perícia Oficial isolaram a área para realizar os levantamentos. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente. As informações são do G1.