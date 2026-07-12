Vini Jr surge em vídeo de Virginia e web confirma volta do casal

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A volta de Vini Jr e Virginia é cada vez mais real. Após trocarem comentários e curtidas em publicações nas redes sociais, o casal deixou escapar que estão viajando juntos para curtir os dias de folga do atleta, que estava disputando a Copa do Mundo 2026, na Itália.

A confirmação da reconciliação foi feita pelos internautas, que notaram a participação do craque do Real Madrid em um vídeo publicado pela influenciadora. Na gravação, o reflexo dele surge no armário espelho do banheiro do hotel em que eles estão hospedados.

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Após aparecer no closet de Vini Jr, Virginia Fonseca posta vídeo na Itália e fãs notam detalhe curioso pic.twitter.com/veOFlj5nGP — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) July 12, 2026

Vini também fez questão de elogiar a amada e deixou um comentário na foto dela no Instagram neste sábado, 11. “Perfeita”, escreveu ele, seguido de diversos emojis suspirando.

Comentário de Vini na foto de Virginia - Foto: Reprodução | Instagram

Término polêmico

Vale lembrar que Virginia e Vini Jr namoraram por 7 meses. Eles assumiram publicamente o romance em outubro de 2025 e anunciaram o término em maio de 2026, através de um texto publicado pela famosa.

Na época, a loira alegou que não negociaria o inegociável e por isso estava dando um fim ao relacionamento. No entanto, ela não revelou o motivo exato que ocasionou no fim, mantendo a vida amorosa longe dos holofotes.

Já os rumores de reconciliação surgiram menos de um mês depois da separação, quando Vini enviou um buquê gigante de rosas vermelhas para a ex no Dia dos Namorados. O atleta também dedicou alguns gols feitos na Copa para Virginia, que acompanhou as partidas de camarote nos Estados Unidos.