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ROMANCE NO AR

Vini Jr surge em vídeo de Virginia e web confirma volta do casal

Atleta e influenciadora estão viajando juntos pela Itália

Franciely Gomes
Por
Vini Jr e Virginia namoraram por 7 meses
Vini Jr e Virginia namoraram por 7 meses - Foto: Reprodução | Instagram

A volta de Vini Jr e Virginia é cada vez mais real. Após trocarem comentários e curtidas em publicações nas redes sociais, o casal deixou escapar que estão viajando juntos para curtir os dias de folga do atleta, que estava disputando a Copa do Mundo 2026, na Itália.

A confirmação da reconciliação foi feita pelos internautas, que notaram a participação do craque do Real Madrid em um vídeo publicado pela influenciadora. Na gravação, o reflexo dele surge no armário espelho do banheiro do hotel em que eles estão hospedados.

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Vini também fez questão de elogiar a amada e deixou um comentário na foto dela no Instagram neste sábado, 11. “Perfeita”, escreveu ele, seguido de diversos emojis suspirando.

Comentário de Vini na foto de Virginia
Comentário de Vini na foto de Virginia - Foto: Reprodução | Instagram

Término polêmico

Vale lembrar que Virginia e Vini Jr namoraram por 7 meses. Eles assumiram publicamente o romance em outubro de 2025 e anunciaram o término em maio de 2026, através de um texto publicado pela famosa.

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Na época, a loira alegou que não negociaria o inegociável e por isso estava dando um fim ao relacionamento. No entanto, ela não revelou o motivo exato que ocasionou no fim, mantendo a vida amorosa longe dos holofotes.

Já os rumores de reconciliação surgiram menos de um mês depois da separação, quando Vini enviou um buquê gigante de rosas vermelhas para a ex no Dia dos Namorados. O atleta também dedicou alguns gols feitos na Copa para Virginia, que acompanhou as partidas de camarote nos Estados Unidos.

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vini jr Virginia e Vini Jr Virginia Fonseca

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