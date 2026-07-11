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DEU RUIM

MC Poze do Rodo é condenado após chamar seguidora de “bolo fofo”

Funkeiro discutiu com a mulher nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
Poze do Rodo discutiu com a mulher no X
Poze do Rodo discutiu com a mulher no X - Foto: Reprodução | Instagram

MC Poze do Rodo foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro nesta semana. Acusado de chamar uma seguidora de “bolo fofo” durante uma discussão, o funkeiro deverá realizar quatro meses de prestação de serviços à comunidade.

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Segundo informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a queixa-crime foi apresentada pela vendedora Ana Beatriz Amaral. A vítima acusou o famoso de injúria e difamação, alegando que sofreu consequências após o comentário feito por ele.

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Na época, Poze chegou a se manifestar sobre o assunto e alegou que só atacou a moça devido a ofensas proferidas por ela. “Fala o que quer, escuta o que não quer! Estou aqui para dar a vida pela minha família! Falou de qualquer um deles, eu apareço daquela forma que vocês já sabem mesmo [risos]. Repito, aqui é assim: falou, escutou. Te vejo lá, bebê”, escreveu ele.

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justiça ofensa Poze do Rodo

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