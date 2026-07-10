Lauro de Freitas recebe maior evento de cultura geek; veja programação

Siga o A TARDE no Google

No dia 12 de julho de 2026, o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, realiza a 4ª edição do Cosday, um dos maiores encontros dedicados ao público otaku e gamer da Bahia.

Com entrada gratuita, o evento acontece na praça de alimentação (piso L3) e promete uma maratona de atividades das 12h30 às 20h30, consolidando-se como um hub cultural para todas as idades.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Programção do CN cosplay

O destaque desta edição, segundo os organizadores, é a etapa do CN Cosplay. A competição, que se tornou uma referência nacional, traz para o palco apresentações em dupla a partir das 18h.

As vagas para os competidores já foram preenchidas e o anúncio dos grandes vencedores acontece às 20h10, prometendo um encerramento emocionante.

O que esperar do Cosday

O evento foi pensado para oferecer uma experiência imersiva durante todo o dia. Confira os horários das principais atrações:

12h30 – Just Dance: atividade livre para aquecer o público.

– Just Dance: atividade livre para aquecer o público. 15h – Spider Dance: show especial para o público infantil com Duffy Ventura.

– Spider Dance: show especial para o público infantil com Duffy Ventura. 16h – Kahoot Geek: quiz interativo aberto a todos os presentes.

16h40 – Gincana Geek: desafio exclusivo com os vencedores do Kahoot.

– Gincana Geek: desafio exclusivo com os vencedores do Kahoot. 17h30 – Hirameki: apresentação de música e dança japonesa (J-pop).

– Hirameki: apresentação de música e dança japonesa (J-pop). 18h – Competição CN Cosplay: apresentações em dupla.

– Competição CN Cosplay: apresentações em dupla. 19h30 – Anime Songs: show com Murango Baiano, relembrando temas icônicos de animes e séries.

– Anime Songs: show com Murango Baiano, relembrando temas icônicos de animes e séries. 20h10 – Premiação: divulgação dos resultados do desfile e da competição.

– Premiação: divulgação dos resultados do desfile e da competição. 20h30 – Encerramento do evento.

Por que participar do Cosday?

Segundo Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia, o evento vai além do entretenimento: "O Parque Shopping Bahia acredita que cultura pop é cultura. Chegar à quarta edição reforça nosso compromisso de ser um espaço aberto para todas as formas de expressão".

Seja para curtir as trilhas sonoras clássicas dos animes, participar de quizzes geeks ou simplesmente admirar o trabalho minucioso dos cosplayers, o Cosday 2026 é o destino obrigatório para os fãs da cultura pop neste final de semana em Lauro de Freitas.