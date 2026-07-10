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IMPERDÍVEL

Feira gratuita no Pelourinho reúne samba, gastronomia e negócios

Evento acontece neste fim de semana com programação cultural, espaço infantil e muito mais

Beatriz Santos
Por
Feira da Diversidade e Empreendedorismo – Redes Alvorada 2026
Feira da Diversidade e Empreendedorismo – Redes Alvorada 2026 - Foto: Divulgação

Empreendedorismo, cultura, gastronomia, literatura e atrações para toda a família fazem parte da programação da Feira da Diversidade e Empreendedorismo – Redes Alvorada 2026, que será realizada nos dias 11 e 12 de julho, na Praça Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho, em Salvador.

Com entrada gratuita, o evento reúne 40 empreendimentos baianos selecionados após um processo de formação e mentorias promovido pelo projeto Redes Alvorada – Afroempreendedorismo em Rede.

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A iniciativa é realizada pelo Instituto Cultural Alvorada Bahia, conhecido como Bloco Alvorada, e marca a etapa final de um ciclo voltado ao fortalecimento do empreendedorismo negro.

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Durante os dois dias, o público poderá conhecer produtos e serviços dos participantes, além de acompanhar apresentações culturais, atividades literárias, espaço infantil e opções gastronômicas.

Segundo o presidente do Bloco Alvorada, Vadinho França, a Feira representa o resultado de um processo de qualificação dos empreendedores. “Mais do que um evento, a feira é resultado de um percurso de qualificação, troca e fortalecimento. É o momento em que esses empreendimentos ocupam o espaço público com mais estrutura, visibilidade e autonomia”, afirma.

Programação

A agenda reúne atrações culturais ao longo dos dois dias. Entre os destaques estão a tradicional Roda de Samba do Alvorada, com participações de Nelson Rufino, Morango, Romilson, Rogério Lima, Valdélio França, Romilson PP, Tonho Matéria e Ariane, além do arrastão musical Junto e Misturado.

No sábado, 11, a partir das 15h, também será lançado o livro "Educação Física e Matrizes Africanas: por uma proposição crítico-superadora e antirracista", da autora Josiane Clímaco.

Já no domingo, 12, às 12h, o público poderá acompanhar o pocket stand-up "Do Feijão ao CNPJ", com apresentação de Koanza, interpretada pelo ator baiano Sulivã Bispo. A atividade utiliza humor e crítica social para abordar os desafios do empreendedorismo.

Além da programação artística, a Feira contará com praça de alimentação e espaço infantil durante os dois dias, ampliando as atividades para públicos de diferentes idades.

A Feira da Diversidade e Empreendedorismo conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio das Secretarias de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI), de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Secretaria de Cultura, através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

Feira da Diversidade e Empreendedorismo – Redes Alvorada 2026

  • Data: 11 e 12 de julho
  • Local: Praça Mestre Neguinho do Samba, Pelourinho, Salvador
  • Horário: programação a partir das 10h
  • Entrada: gratuita
  • Mais informações: @blocoalvorada

Programação completa

Sábado (11 de julho)

  • 14h – Abertura da Feira
  • 14h às 20h – Espaço Infantil
  • 15h – Lançamento do livro "Educação Física e Matrizes Africanas: por uma proposição crítico-superadora e antirracista", da autora Josiane Clímaco
  • Show com Júnior Nuh Balanço, com participação de Bira (Negros de Fé) e Arnaldo (Samba de Cozinha)
  • Roda de Samba do Alvorada, com participações de Romilson PP, Valdélio e Morango

Domingo (12 de julho)

  • 10h – Abertura dos portões
  • 12h – Stand-up Koanza "Do Feijão ao CNPJ"
  • 13h às 20h – Espaço Infantil
  • Roda de Samba do Alvorada, com participações de Ariane e Tonho Matéria
  • Arrastão do Junto e Misturado
  • Roda de Samba do Alvorada, com participações de Rogério Bambeia e Nelson Rufino
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Cultura pelourinho Salvador

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