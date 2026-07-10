IMPERDÍVEL
Feira gratuita no Pelourinho reúne samba, gastronomia e negócios
Evento acontece neste fim de semana com programação cultural, espaço infantil e muito mais
Empreendedorismo, cultura, gastronomia, literatura e atrações para toda a família fazem parte da programação da Feira da Diversidade e Empreendedorismo – Redes Alvorada 2026, que será realizada nos dias 11 e 12 de julho, na Praça Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho, em Salvador.
Com entrada gratuita, o evento reúne 40 empreendimentos baianos selecionados após um processo de formação e mentorias promovido pelo projeto Redes Alvorada – Afroempreendedorismo em Rede.
A iniciativa é realizada pelo Instituto Cultural Alvorada Bahia, conhecido como Bloco Alvorada, e marca a etapa final de um ciclo voltado ao fortalecimento do empreendedorismo negro.
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Durante os dois dias, o público poderá conhecer produtos e serviços dos participantes, além de acompanhar apresentações culturais, atividades literárias, espaço infantil e opções gastronômicas.
Segundo o presidente do Bloco Alvorada, Vadinho França, a Feira representa o resultado de um processo de qualificação dos empreendedores. “Mais do que um evento, a feira é resultado de um percurso de qualificação, troca e fortalecimento. É o momento em que esses empreendimentos ocupam o espaço público com mais estrutura, visibilidade e autonomia”, afirma.
Programação
A agenda reúne atrações culturais ao longo dos dois dias. Entre os destaques estão a tradicional Roda de Samba do Alvorada, com participações de Nelson Rufino, Morango, Romilson, Rogério Lima, Valdélio França, Romilson PP, Tonho Matéria e Ariane, além do arrastão musical Junto e Misturado.
No sábado, 11, a partir das 15h, também será lançado o livro "Educação Física e Matrizes Africanas: por uma proposição crítico-superadora e antirracista", da autora Josiane Clímaco.
Já no domingo, 12, às 12h, o público poderá acompanhar o pocket stand-up "Do Feijão ao CNPJ", com apresentação de Koanza, interpretada pelo ator baiano Sulivã Bispo. A atividade utiliza humor e crítica social para abordar os desafios do empreendedorismo.
Além da programação artística, a Feira contará com praça de alimentação e espaço infantil durante os dois dias, ampliando as atividades para públicos de diferentes idades.
A Feira da Diversidade e Empreendedorismo conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio das Secretarias de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI), de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Secretaria de Cultura, através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).
Feira da Diversidade e Empreendedorismo – Redes Alvorada 2026
- Data: 11 e 12 de julho
- Local: Praça Mestre Neguinho do Samba, Pelourinho, Salvador
- Horário: programação a partir das 10h
- Entrada: gratuita
- Mais informações: @blocoalvorada
Programação completa
Sábado (11 de julho)
- 14h – Abertura da Feira
- 14h às 20h – Espaço Infantil
- 15h – Lançamento do livro "Educação Física e Matrizes Africanas: por uma proposição crítico-superadora e antirracista", da autora Josiane Clímaco
- Show com Júnior Nuh Balanço, com participação de Bira (Negros de Fé) e Arnaldo (Samba de Cozinha)
- Roda de Samba do Alvorada, com participações de Romilson PP, Valdélio e Morango
Domingo (12 de julho)
- 10h – Abertura dos portões
- 12h – Stand-up Koanza "Do Feijão ao CNPJ"
- 13h às 20h – Espaço Infantil
- Roda de Samba do Alvorada, com participações de Ariane e Tonho Matéria
- Arrastão do Junto e Misturado
- Roda de Samba do Alvorada, com participações de Rogério Bambeia e Nelson Rufino