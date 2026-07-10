Espetáculo infantil 'Da Janela' estreia temporada em Salvador

De sua janela, Malu passa os dias observando a vizinhança com um binóculo. É dali que conhece Nina e Cadu, duas crianças recém-chegadas ao bairro, e inicia uma amizade construída a partir da curiosidade, das brincadeiras e da descoberta de diferentes formas de comunicação.

Essa é a história de Da Janela, espetáculo infantil que chega a Salvador para uma curta temporada, que começa na sexta, 17, e segue até domingo, 19, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

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Dirigida por Marco dos Anjos, a montagem tem classificação livre e convida crianças e adultos a refletirem sobre empatia, convivência e inclusão, incorporando recursos de acessibilidade à própria narrativa. As apresentações acontecem na sexta-feira, às 15h, no sábado, às 16h, e no domingo, às 11h, com ingressos disponíveis no Sympla.

Fruto de uma pesquisa que aproxima teatro, inclusão e acessibilidade, o espetáculo estreou em 2024 e já percorreu 35 cidades brasileiras, reunindo mais de 14 mil espectadores.

Diferente das montagens tradicionais, em que audiodescrição e Libras aparecem como recursos externos, Da Janela transforma esses elementos em parte da dramaturgia. Segundo dos Anjos, a ideia nasceu a partir da convivência com crianças surdas e cegas durante o período em que dirigiu um teatro infantil no Rio de Janeiro.

'Da Janela' espetáculo infantil

"Com este convívio percebi que, principalmente para as crianças, os recursos sempre estão 'fora' da proposta estética ou dramatúrgica do espetáculo. Acabam sendo um elemento estranho. Eu queria experimentar esses recursos desde o primeiro ensaio, de forma orgânica e divertida", explica o diretor.

Em cena, Luize Mendes Dias interpreta Malu, menina que observa tudo o que acontece na vila e narra os acontecimentos sob o olhar curioso da infância. Mariana Siciliano dá vida à personagem Nina, enquanto Alain Catein interpreta Cadu, que aprende com a nova amiga outras maneiras de se comunicar.

A atriz e intérprete de Libras Thamires Ferreira também integra a narrativa como Dona Gerusa, síndica da vizinhança, tornando a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) parte da ação.

'Da Janela' espetáculo infantil - Foto: Divulgação| Miriane Figueira

Além da acessibilidade

Embora tenha sido concebido a partir de uma pesquisa sobre inclusão, o diretor acredita que o principal tema do espetáculo é a empatia. Para ele, a infância é o momento ideal para estimular o respeito às diferenças.

"O teatro para crianças permite que entremos em contato com pessoas em formação. É fundamental que essas pessoinhas tenham acesso a propostas que despertem a sensibilidade, o olhar generoso e a empatia", afirma.

A proposta também transformou a experiência do ator Alain Catein, intérprete de Cadu. Segundo ele, o processo fez com que o elenco descobrisse novas possibilidades de comunicação.

'Da Janela' espetáculo infantil

"Sinto que, como o Cadu, eu também fui aprendendo a me comunicar para além das palavras. A peça me faz querer aprender muitas outras formas de brincar", conta Catein.

Para o ator, a expectativa é que crianças com e sem deficiência saiam do teatro mais abertas ao diálogo e às diferenças. "Espero que elas queiram se ajudar, se comunicar e buscar compreender a forma do outro de ver o mundo", resume.

História

A amizade entre Malu, Nina e Cadu nasce da observação. Da janela de casa, Malu acompanha a chegada dos novos vizinhos e passa a descrever tudo o que vê para a plateia. Enquanto isso, Nina apresenta ao novo amigo formas de comunicação que dispensam as palavras.

Aos poucos, os três descobrem que brincar também pode significar aprender a enxergar o mundo sob diferentes perspectivas. A cada encontro, o espetáculo convida o público a experimentar outras maneiras de ouvir, falar, observar e compreender o outro.

Um dos diferenciais da montagem está na maneira como a acessibilidade deixa de funcionar como um recurso complementar e passa a integrar a encenação. A intérprete de Libras ocupa o palco como personagem, enquanto cenário, projetado para permitir visita tátil utiliza formas vazadas e produz sons durante a manipulação. Já a trilha sonora foi construída a partir de onomatopeias e sons do cotidiano.

Segundo Marco dos Anjos, a construção só foi possível porque pessoas com deficiência participaram de todas as etapas do processo criativo. "Toda essa construção só foi possível por termos na equipe pessoas com deficiência”.

“Trabalhar com a Mariana foi um aprendizado diário. Entendemos que inclusão e acessibilidade se fazem com convivência, descobertas diárias e vigilância constante para não sermos excludentes", afirma o diretor.

A atriz Mariana Siciliano também destaca a importância de ocupar o palco como protagonista. "Minha vivência como pessoa surda foi essencial para a construção da personagem. Participar desse processo mostrou que pessoas surdas podem ocupar o palco contando suas próprias histórias. Representa a valorização da nossa identidade, da nossa cultura e da nossa língua", diz.

Trajetória

Desde a estreia em julho de 2024, Da Janela já foi apresentado em 35 cidades brasileiras, passou por importantes festivais e recebeu indicação ao prêmio de Melhor Espetáculo Infantil na Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis.

Em 2025, integrou o Palco Giratório, do Sesc Nacional, percorrendo 29 cidades. Agora, chega a Salvador dando continuidade à circulação nacional.

Da Janela / Teatro Sesc Casa do Comércio / 17, 18 e 19 de julho / Sexta às 15h, sábado às 16h e domingo às 11h / R$20 (inteira) e R$10 (meia) / Vendas: Sympla