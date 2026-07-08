Carla Madeira, Itamar Vieira Jr e mais: veja atrações da Flipelô

Siga o A TARDE no Google

A 10ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2026 vai acontecer entre 5 e 9 de agosto. Totalmente gratuita, a grade completa foi divulgada pela Fundação Casa de Jorge Amado, na manhã desta quarta-feira, 8, em coletiva de imprensa.

Essa edição especial terá como homenageada a poeta Myriam Fraga (1937-2016), que dirigiu a Fundação Casa de Jorge Amado de 1986 a 2016. As homenagens se estendem ao baiano Calasans Neto, que é pintor, gravador, ilustrador, desenhista, entalhador e cenógrafo.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o momento, o evento contará com cerca de 500 escritores nacionais. Entre os destaques estão Gregório Duvivier, Carla Madeira, Itamar Vieira Júnior e Bráulio Bessa.

Nove convidados internacionais também integram a programação, entre eles Pablo Fidalgo (Espanha), Indran Amirthanayagam (Sri Lanka) e Tracy Mann (Estados Unidos).

Para a edição, é esperada a visita de cerca de 250 mil visitantes nos 150 espaços espalhados pelo Centro Histórico. A programação gratuita conta com debates, lançamentos de livros, saraus, oficinas, teatro, shows, exposições, contação de histórias e atividades infantis.

"A Flipelô foi precusora de todas essas feiras literárias que estão acontecendo pelo Estado. É bom lembrar isso. Ela, na verdade, puxou esse movimento. Eu acho que foi a segunda feira mais importante criada no Brasil. Um local com uma identidade fortíssima, numa casa que tem uma identidade muito forte. Cada vez que eu entro aqui, eu peço licença", destacou Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos.

A Estação de Metrô do Campo da Pólvora contará com a ação “Vá de Metrô para a Flipelô", que disponibilizará vans que farão o traslado gratuito da estação do metrô ao Pelourinho e vice-versa, do dia 5 (das 18h às 22h) ao dia 9 (das 9h às 22h), com vans saindo de meia em meia hora.

Confira escritores confirmados:

Milton Hatoum;

Ana Maria Gonçalves;

Astrid Fontenele;

Aline Bei;

Eliana Alves Cruz;

Bráulio Bessa;

Chico Chico;

Tiganá Santana;

Itamar Vieira Júnior

Gregório Duvivier

Pablo Fidalgo (Espanha);

Indran Amirthanayagam (Sri Lanka);

Tracy Mann (Estados Unidos).

Atrações musicais

Belô Velloso

Chico Chico

Gerônimo & Banda Monte Serrat

Ganhadeiras de Itapuã

Confira programação por espaço

Fundação Casa de Jorge Amado

Espaço vai abrigar programação com bate-papos e saraus poéticos do Terreiro de Poesia – #AVOZEDITA no Teatro Café Zélia Gattai e sob a coordenação do poeta José Inácio Vieira de Melo.

Além disso, haverá oficinas de escrita e acessibilidade na Sala James Amado.

Palco Flipelô

Instalado no Largo do Pelourinho, o palco vai receber shows e apresentação poética-teatral. Pelo segundo ano consecutivo, o espaço contará com bate-papos às 17h, contemplando a paisagem histórica do Pelourinho.

Atrações confirmadas

Itamar Vieira Júnior: bate-papo literário em 7 de agosto;

Carla Madeira e Astrid Fontenelle: bate-papo em 8 de agosto:

Chico Chico: show;

Gerônimo & Banda Monte Serrat: show;

Ganhadeiras de Itapuã: show;

Jackson Costa: apresentação poética-teatral.

Sesc-Senac Pelourinho

Teatro e Arena Sesc-Senac Pelourinho serão ocupados com mesas literárias, apresentações teatrais e musicais, bate-papos, com discussões variadas e profundas sobre autores, suas obras, e sobre os caminhos da literatura brasileira.

Atrações confirmadas

Flávia Oliveira (jornalista);

Eliana Alves Cruz (escritora);

Gregório Duvivier (ator, humorista e escritor).

Vila Literária Flipelô

Instalada no Largo Tereza Batista, a vila é dedicada ao público jovem. Além de mesas de mesas de debate e bate-papos com escritores, contará com lançamentos, exposição e vendas de livros de escritores independentes.

Haverá também apresentações musicais diárias e um concurso de cosplay. Além disso, os quadrinhos seguirão ganhando destaque na Vila Literária.

Atrações confirmadas

Braúlio Bessa (poeta-cordelista);

Aline Bei (escritora).

Casa Motiva

Espaço vai funcionar na Vale do Dendê e oferecerá uma programação robusta, com mesas literárias, saraus, apresentações artísticas e musicais.

No turno matutino, há uma programação especial voltada ao público infantil.

Atrações confirmadas

Bethânia Pires Amaro (escritora brasileira);

Aline Motta (escritora brasileira);

Tracy Mann (escritora norte-americana).

Espaço Infantil Mabel Velloso

Mmontado na Praça das Artes, haverá uma programação e decoração especial com a temática do mar inspirada no livro inédito de Myriam Fraga – “Tem cardume no meu aquário”, com ilustrações de Leo Dantas. Na programação, haverá contação de histórias, lançamento de publicações de autores baianos, animação cultural e oficinas criativas.

Atrações confirmadas

Bráulio Bessa (escritor);

Tia Má (jornalista e escritora);

Emília Núñez (escritora).

Ganhadeiras de Itapuã: apresentação sobre o mar de Itapuã.

Museu Eugênio Teixeira Leal

Espaço vai receber grandes mesas com renomados autores nacionais e internacionais

Atrações confirmadas

Ana Maria Gonçalves (Brasil);

Milton Hatoum (Brasil);

Pablo Fidalgo (Espanha);

Indran Amirthanayagam (Sri Lanka).

Casa Caixa (antigo Liceu de Artes e Ofícios da Bahia)

A nova Caixa Cultural Salvador, que será inaugurada no histórico prédio do antigo Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, já inicia sua trajetória integrando a programação oficial da Flipelô.

Durante a festa literária, o novo equipamento cultural receberá uma agenda especial com contação de histórias, saraus, oficinas e conversas literárias, ampliando os espaços de encontro entre literatura, arte e público no Centro Histórico de Salvador.

Casa das Editoras Baianas

A plataforma serve para a revelação dos talentos literários no Estado. A Casa vai funcionar no Solar Ferrão e tem a missão de colocar os autores baianos no centro da conversa.

São 11 editoras participantes: Arpillera, Segundo Selo, Paralelo 13S, P55, FutucaCuca, Mondrongo, Caramurê, Solisluna, Villa Olívia, Cogito e Usina de textos.

Casa Odisseu

Estreante na Flipelô, a Casa Odisseu, organizada pela revista Odisseu, vai funcionar na sede do Centro de Referência Integral de Adolescentes (CRIA).

Na programação, conversas literárias com escritores baianos, de outros estados brasileiros e internacional.

Casa do Olodum

Sempre presente na Flipelô, o espaço será palco da roda da conversa “Iorubahia - Escritos raros sobre a cultura iorubá e as relações entre Brasil e golfo do 3 Benim”;

Além disso, haverá o lançamento de um livro reunindo textos escritos por Pierre Verger e nunca publicados em português.

Casa Companhia das Letras

Novo espaço da Flipelô organizado pela editora Companhia das Letras funcionará na sede do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), no Largo do Pelourinho.

Igreja do Rosário dos Pretos

A nave da igreja centenária será ocupada com debates, bate-papos, lançamentos de livros e apresentações de orquestras.

Museu do Mar – Aleixo Belov

Localizado no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, o equipamento cultural participa pela primeira vez da programação oficial da Flipelô com visitação gratuita, oficinas e contação de histórias.

Palavra Borboleta – Ocupa Pelô Literário

Pelo segundo ano consecutivo, integra a programação oficial da Flipelô com rodas de conversa, contação de histórias e um espaço dedicado a escritores independentes, que poderão expor e comercializar seus livros.

As atividades serão realizadas na Casa Motiva - Vale do Dendê.

TV Pelourinho

Pela primeira vez, a TV Pelourinho integra a programação oficial da Flipelô com uma agenda especial dedicada ao audiovisual. O espaço exibirá filmes inspirados na obra de Jorge Amado, como ‘Capitães da areia’ e ‘Dona Flor e seus dois maridos, seguidos de bate-papos com convidados.

Atração confirmada

Cecília Amado: cineasta neta de Jorge Amado e Zélia Gattai, participa de uma conversa sobre os 15 anos da produção de ´’Capitães da areia’, filme dirigido por ela e inspirado no romance do escritor baiano.

Espaço de Sustentabilidade

Pelo terceiro ano consecutivo, o espaço terá parceria com a Solos, startup baiana de impacto socioambiental que se destaca como um exemplo de inovação e sustentabilidade no cenário de educação e formação.

O Espaço de Sustentabilidade será montado no Terreiro de Jesus, terá uma programação que inicia no dia 6 e finaliza no dia 9 de agosto e contará com jogos interativos, oficinas, rodas de conversas e campanhas ambientais.

Acessibilidade

A programação contará com oficinas, bate-papos e rodas de conversas que serão realizadas na Fundação Casa de Jorge Amado e na Casa Caixa – Liceu de Artes e Ofício e contarão com audiodescritores e intérpretes de Libras.

Também contará com uma tenda especial no Terreiro de Jesus.

Feira da Sé

Artesãos, artistas, empreendedores e produtores locais se encontrarão na Feira da Sé, instalada no Terreiro de Jesus.

Importante espaço do Centro Histórico será ocupado com cultura, economia criativa e do empreendedorismo, em uma programação que valoriza a identidade baiana, fomenta a geração de renda e incentiva a circulação de moradores e visitantes em um dos principais patrimônios históricos da cidade.

Confira exposições disponíveis

Amado Olhares

Contará com a participação de 10 fotografias selecionado no concurso fotográfico de mesmo nome realizado no Instagram da Flipelô com inspiração no poema ‘Sete portas e nenhuma saída’, da poeta Myriam Fraga.

A exposição vai acontecer na Estação do Metrô Campo da Pólvora e será aberta ao público no dia 5 de agosto.

Fragmentos

Do Fotoclube de Mulheres, inspirada no poema ‘O filme’, da poeta Myriam Fraga. As fotógrafas apresentam interpretações livres e autorais sobre a passagem do tempo, a memória e as emoções presentes no poema.

Com imagens em preto e branco e sépia, impressas em grandes formatos sobre tecido, a exposição ocupará a Galeria Francisco de Sá, no Museu Eugênio Teixeira Leal.

Caixas de Afeto para Myriam - Um Tributo a Myriam Fraga

Mostra coletiva que reúne diferentes linguagens visuais em diálogo com o universo poético, feminino, literário e afetivo da escritora.

Por meio de pinturas, desenhos, esculturas, fotografias, instalações, objetos, gravuras, assemblages, arte têxtil e digital, os artistas reinterpretam e celebram a trajetória e o legado de Myriam Fraga, estabelecendo um encontro entre arte e literatura, memória e afeto.