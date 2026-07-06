Cantora baiana entra no elenco de musical sobre vida de Gilberto Gil

A cantora, compositora e atriz baiana Letícia, natural de Salvador, acaba de conquistar um dos papéis de maior destaque de sua carreira. A artista integra o elenco do musical Gil — Andar com Fé, que estreia no dia 20 de agosto, em São Paulo, com direção de Miguel Falabella.

No espetáculo, ela dará vida a Drão, ex-companheira de Gilberto Gil, mãe de Pedro Gil, Preta Gil e Maria Gil, além de inspiração para sucessos como 'Drão' e 'Sandra'.

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Para viver a personagem, Letícia se mudou para São Paulo, onde participa diariamente da preparação e dos ensaios da produção.

Com direção de Miguel Falabella, Gil — Andar com Fé"estreia em 20 de agosto, em São Paulo, e promete revisitar momentos marcantes da trajetória artística e pessoal de Gilberto Gil por meio da música e do teatro.



Artista celebra papel em espetáculo sobre Gilberto Gil

Emocionada com a oportunidade, a cantora destacou a importância de integrar um projeto dedicado à trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira.

“Fazer parte do musical de Gilberto Gil é uma daquelas experiências que eu ainda estou aprendendo a colocar em palavras. A primeira canção que escrevi foi um xote. Anos depois, tive a alegria de gravá-la com Mestrinho. Quando olho para esse caminho, percebo o quanto a música brasileira e a obra de Gil sempre estiveram presentes, me inspirando pela liberdade, pela poesia e pela maneira tão bonita de olhar para o mundo", celebra a artista.

"Por isso, estar nesse musical tem um significado muito maior do que subir ao palco. É uma honra poder ajudar a contar a história de um artista que transformou a nossa cultura e a vida de tantas pessoas”, completa.

Trajetória reúne música, teatro e premiações

A MPB ocupa lugar central na carreira de Letícia, que vem construindo sua trajetória entre os palcos e a música autoral.

A artista integrou o elenco dos espetáculos Viva Zé – A Saga do Zé do Burro, releitura do clássico O Pagador de Promessas, e também participou do musical em homenagem a Raul Seixas, apresentado na Noite da Aclamação, com direção de Elísio Lopes.

Além do trabalho nos palcos, lançou o EP Campos do Meu Ser, composto por músicas autorais, e gravou 'Luz do Meu Sertão' em parceria com Mestrinho.

Em 2025, também foi reconhecida pela Rádio Educadora da Bahia, que premiou sua canção 'Nova Era' na categoria "Melhor Arranjo de Música com Letra".