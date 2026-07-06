Curso gratuito sobre História da Bahia abre inscrições com certificado

Quem deseja aprofundar os conhecimentos sobre a formação histórica da Bahia já pode garantir uma vaga em um novo curso gratuito promovido pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), com apoio do Ministério da Cultura (MinC).

As inscrições já estão abertas para o Curso História da Bahia, que será realizado entre 14 de julho e 15 de setembro de 2026, com aulas ao vivo pela plataforma Zoom.

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As aulas acontecerão sempre às terças-feiras, das 19h às 21h, e serão ministradas pelo historiador e professor Fábio Batista Pereira. Os participantes que tiverem frequência mínima de 70% receberão certificado de conclusão.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo sitewww.ighb.org.br ou diretamente pelo formulário disponibilizado pelo Instituto.

Curso percorre diferentes períodos da história baiana

A formação propõe uma análise ampla e crítica da História da Bahia, abordando desde as sociedades indígenas anteriores à chegada dos portugueses até os principais desafios enfrentados pelo estado na atualidade.

Dividido em dois módulos, o curso trata de temas como a ocupação do território, a fundação de Salvador, a economia açucareira, a escravidão, as resistências indígenas e afro-brasileiras, a interiorização do sertão, a Chapada Diamantina, a Independência da Bahia, as revoltas sociais, a formação da República, a modernização do estado e a construção da identidade cultural baiana.

Além da produção historiográfica, a proposta também utiliza análise de fontes históricas, produções jornalísticas e conteúdos audiovisuais para incentivar uma leitura crítica da relação entre passado e presente.

Ao final do curso, os participantes terão uma visão abrangente dos processos históricos que contribuíram para a formação da Bahia e de sua relevância para a História do Brasil.

Aulas serão ministradas por pesquisador da área

O responsável pelo curso será Fábio Batista Pereira, mestre em História, historiador, professor e pesquisador com atuação voltada à História do Brasil, especialmente aos estudos sobre a formação histórica da Bahia.

Sua produção acadêmica reúne pesquisas sobre escravidão, pós-abolição, cultura afro-brasileira, religiosidade, territorialidades, identidade nacional e comunidades quilombolas, com destaque para investigações realizadas no Recôncavo Baiano, litoral e interior do estado.

Além da atuação universitária, o pesquisador também desenvolve trabalhos voltados à divulgação do conhecimento histórico por meio de livros, revistas especializadas e jornais de grande circulação.

Conteúdo

Ao longo das aulas, os participantes estudarão temas como a Bahia indígena, a colonização portuguesa, a fundação de Salvador, a economia dos engenhos, a escravidão africana, a formação de quilombos, o candomblé, a capoeira, a Conjuração Baiana, a Guerra da Independência, o Dois de Julho, a Rebelião dos Malês, a Sabinada, a economia do cacau, o coronelismo, a Ditadura Militar, o patrimônio cultural, a literatura, a música, o Carnaval, o turismo, a economia criativa e os desafios contemporâneos relacionados às desigualdades sociais, povos indígenas, comunidades quilombolas e meio ambiente.

Como participar

O Curso História da Bahia será realizado entre 14 de julho e 15 de setembro de 2026, com encontros semanais às terças-feiras, das 19h às 21h, pela plataforma Zoom.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia ou por meio do formulário de inscrição disponibilizado pela instituição. O certificado será concedido aos participantes que obtiverem frequência mínima de 70% das aulas.