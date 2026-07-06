Festival abre inscrições para espetáculos protagonizados por mulheres negras

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As inscrições gratuitas para o Festival de Arte de Mulheres Negras (ÌYÁ’S) estão abertas e seguem até o próximo domingo, 12. A seleção é para compor espetáculos protagonizados exclusivamente por mulheres negras de todo o Brasil.

O evento está na sua 6ª edição com o tema "O pulsar de vida das mulheres negras que acolhem e guerreiam!" e acontecerá em agosto em vários locais da capital baiana.

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Diferentes linguagem artísticas como teatro, dança e performance poderão ser inscritas por companhias, produtoras, grupos e artistas independentes, desde de que os espetáculos sejam protagonizados por mulheres negras (cis e trans).

Inscrições e espetáculos

Cada atriz poderá inscrever até dois espetáculos, com duração mínima de 40 minutos e, no mínimo, dois anos de atuação artística comprovada.

Ao todo, até dez espetáculos serão selecionados por uma curadoria formada por três profissionais das artes cênicas para integrar a programação do festival.

Além da apresentação, cada espetáculo escolhido deverá oferecer uma oficina com duração de duas horas, voltada ao público em geral e a estudantes da rede pública de ensino, além de participar de uma mesa temática sobre os processos criativos, fazeres e trajetórias.



Sobre o Festival

A 6ª edição do festival será realizada entre os dias 7 e 15 de agosto de 2026, ocupando o Espaço Cultural da Barroquinha, Espaço Cultural Alagados, Casa da Música, Pátio Iyá Nassô, espaços Boca de Brasa e unidades escolares de Salvador.

Neste ano, o festival será guiado pelo tema "O pulsar de vida das mulheres negras que acolhem e guerreiam!", uma celebração da força, do cuidado e da resistência das mulheres negras diante das violências históricas e contemporâneas. Inspirado na potência das yabás em ser colo e proteção, o tema convida artistas e público a refletirem sobre afeto, ancestralidade e luta como caminhos de manutenção da vida.

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