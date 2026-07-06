FESTIVAL ANTECIPADO
Evento gratuito de cultura japonesa chega a shopping de Salvador
Programação reúne atrações para todas as idades com cosplay e oficinas
Os fãs da cultura japonesa já têm um compromisso marcado em Salvador neste mês. Entre os dias 16 e 19 e 23 e 26 de julho, o Salvador Norte Shopping recebe uma programação gratuita que reúne apresentações culturais, oficinas, concursos, feira temática e atrações inspiradas no universo dos animes, games e da tradição japonesa.
A iniciativa funciona como uma prévia da 18ª edição do Festival da Cultura Japonesa de Salvador, que será realizada entre os dias 4 e 7 de setembro, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador.
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Programação mistura tradição e cultura pop
Durante os seis dias de evento, o público poderá acompanhar apresentações de Taiko, Yosakoi, Odori, artes marciais, dança cosplay e performances inspiradas na cultura pop oriental.
A programação também inclui campeonatos de Pokémon TCG, Digimon e Beyblade, além de concurso e desfile cosplay, seletiva de J-Pop, apresentações musicais, robótica, Just Dance, desafios geek e bate-papos com convidados especiais.
Entre os destaques está a participação da dubladora Luisa Horta, que fará um encontro com o público.
Oficinas e feira temática terão entrada gratuita
Quem quiser conhecer um pouco mais da cultura japonesa poderá participar gratuitamente das oficinas de Mangá, Shodō, tradicional caligrafia japonesa, e Origami.
O evento ainda contará com uma feira temática reunindo expositores de produtos orientais, artesanato, itens colecionáveis e artigos ligados à cultura japonesa.
Toda a programação será realizada no piso L3, entre o Espaço de Eventos e a Praça de Alimentação do Salvador Norte Shopping.
Evento antecipa festival de setembro
Promovida pela Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (ANISA), a iniciativa tem como objetivo aproximar o público da cultura japonesa e apresentar parte das atrações que estarão presentes na edição principal do festival.
"Queremos proporcionar ao público uma experiência completa, reunindo tradição, entretenimento e cultura pop em um ambiente acessível e acolhedor" destaca Marcelo Naoto, um dos responsáveis pela organização do evento.
"Além de ser uma oportunidade para quem já é apaixonado pela cultura japonesa, o evento também convida novos públicos a conhecerem um pouco mais desse universo antes da grande edição do festival, em setembro", completa.
Durante a programação também terá início a venda dos ingressos para o XVIII Festival da Cultura Japonesa de Salvador.
Saiba quando participar
O Festival da Cultura Japonesa no Salvador Norte Shopping acontece entre os dias 16 e 19 e 23 e 26 de julho de 2026.
O funcionamento será de quinta a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Os horários específicos das atrações poderão ser consultados no aplicativo do shopping.
A entrada é gratuita.