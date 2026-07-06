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FESTIVAL ANTECIPADO

Evento gratuito de cultura japonesa chega a shopping de Salvador

Programação reúne atrações para todas as idades com cosplay e oficinas

Beatriz Santos
Por
Festival de cultura japonesa
Festival de cultura japonesa - Foto: André Tapioca

Os fãs da cultura japonesa já têm um compromisso marcado em Salvador neste mês. Entre os dias 16 e 19 e 23 e 26 de julho, o Salvador Norte Shopping recebe uma programação gratuita que reúne apresentações culturais, oficinas, concursos, feira temática e atrações inspiradas no universo dos animes, games e da tradição japonesa.

A iniciativa funciona como uma prévia da 18ª edição do Festival da Cultura Japonesa de Salvador, que será realizada entre os dias 4 e 7 de setembro, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador.

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Programação mistura tradição e cultura pop

Durante os seis dias de evento, o público poderá acompanhar apresentações de Taiko, Yosakoi, Odori, artes marciais, dança cosplay e performances inspiradas na cultura pop oriental.

A programação também inclui campeonatos de Pokémon TCG, Digimon e Beyblade, além de concurso e desfile cosplay, seletiva de J-Pop, apresentações musicais, robótica, Just Dance, desafios geek e bate-papos com convidados especiais.

Entre os destaques está a participação da dubladora Luisa Horta, que fará um encontro com o público.

Oficinas e feira temática terão entrada gratuita

Quem quiser conhecer um pouco mais da cultura japonesa poderá participar gratuitamente das oficinas de Mangá, Shodō, tradicional caligrafia japonesa, e Origami.

O evento ainda contará com uma feira temática reunindo expositores de produtos orientais, artesanato, itens colecionáveis e artigos ligados à cultura japonesa.

Toda a programação será realizada no piso L3, entre o Espaço de Eventos e a Praça de Alimentação do Salvador Norte Shopping.

Evento antecipa festival de setembro

Promovida pela Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (ANISA), a iniciativa tem como objetivo aproximar o público da cultura japonesa e apresentar parte das atrações que estarão presentes na edição principal do festival.

"Queremos proporcionar ao público uma experiência completa, reunindo tradição, entretenimento e cultura pop em um ambiente acessível e acolhedor" destaca Marcelo Naoto, um dos responsáveis pela organização do evento.

"Além de ser uma oportunidade para quem já é apaixonado pela cultura japonesa, o evento também convida novos públicos a conhecerem um pouco mais desse universo antes da grande edição do festival, em setembro", completa.

Durante a programação também terá início a venda dos ingressos para o XVIII Festival da Cultura Japonesa de Salvador.

Saiba quando participar

O Festival da Cultura Japonesa no Salvador Norte Shopping acontece entre os dias 16 e 19 e 23 e 26 de julho de 2026.

O funcionamento será de quinta a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Os horários específicos das atrações poderão ser consultados no aplicativo do shopping.

A entrada é gratuita.

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Cultura Festival da Cultura Japonesa de Salvador Salvador

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