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CULTURA

Evento de cultura japonesa inicia venda de ingressos em Salvador

Evento acontecerá setembro, no Parque de Exposições

Redação
Por Redação
Bon Ondori
Bon Ondori - Foto: Divulgação

A venda de ingressos para o XVIII Festival de Cultura Japonesa, Bon Odori, acontecerá em Salvador entre os dias 4 e 7 de setembro, no Parque de Exposições.

Os valores variam entre R$ 14 e R$ 32, e variam entre dia da semana e tipo do bilhete.

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Os interessados podem realizar a compra através deste link. Presencialmente, os ingressos são vendidos nas lojas da Ticket Makes no Shopping da Bahia e no Shopping Paralela, em Salvador, e no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

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FESTIVAL ANTECIPADO

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Confira valores:

Sexta-feira

  • Meia: R$ 14
  • Social: R$ 21
  • Inteira: 28

Sábado

  • Meia: R$ 16
  • Social: R$ 24
  • Inteira: 32

Domingo

  • Meia: R$ 16
  • Social: R$ 24
  • Inteira: 32

Segunda-feira

  • Meia: R$ 16
  • Social: R$ 24
  • Inteira: 32

Festival de Cultura Japonesa

O Festival de Cultura Japonesa já se tornou um evento tradional em Salvador e reúne:

  • Oficinas culturais;
  • concursos;
  • jogos;
  • shows de música e dança;
  • artes marciais;
  • workshops;
  • opções de comidas da culinária japonesa.
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Tags

cultura japonesa evento Parque de Exposições

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