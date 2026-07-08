CULTURA
Evento de cultura japonesa inicia venda de ingressos em Salvador
Evento acontecerá setembro, no Parque de Exposições
Por Redação
A venda de ingressos para o XVIII Festival de Cultura Japonesa, Bon Odori, acontecerá em Salvador entre os dias 4 e 7 de setembro, no Parque de Exposições.
Os valores variam entre R$ 14 e R$ 32, e variam entre dia da semana e tipo do bilhete.
Os interessados podem realizar a compra através deste link. Presencialmente, os ingressos são vendidos nas lojas da Ticket Makes no Shopping da Bahia e no Shopping Paralela, em Salvador, e no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.
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Confira valores:
Sexta-feira
- Meia: R$ 14
- Social: R$ 21
- Inteira: 28
Sábado
- Meia: R$ 16
- Social: R$ 24
- Inteira: 32
Domingo
- Meia: R$ 16
- Social: R$ 24
- Inteira: 32
Segunda-feira
- Meia: R$ 16
- Social: R$ 24
- Inteira: 32
Festival de Cultura Japonesa
O Festival de Cultura Japonesa já se tornou um evento tradional em Salvador e reúne:
- Oficinas culturais;
- concursos;
- jogos;
- shows de música e dança;
- artes marciais;
- workshops;
- opções de comidas da culinária japonesa.