Evento de cultura japonesa inicia venda de ingressos em Salvador

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A venda de ingressos para o XVIII Festival de Cultura Japonesa, Bon Odori, acontecerá em Salvador entre os dias 4 e 7 de setembro, no Parque de Exposições.

Os valores variam entre R$ 14 e R$ 32, e variam entre dia da semana e tipo do bilhete.

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Os interessados podem realizar a compra através deste link. Presencialmente, os ingressos são vendidos nas lojas da Ticket Makes no Shopping da Bahia e no Shopping Paralela, em Salvador, e no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

Confira valores:

Sexta-feira

Meia: R$ 14

Social: R$ 21

Inteira: 28

Sábado

Meia: R$ 16

Social: R$ 24

Inteira: 32

Domingo

Meia: R$ 16

Social: R$ 24

Inteira: 32

Segunda-feira

Meia: R$ 16

Social: R$ 24

Inteira: 32

Festival de Cultura Japonesa

O Festival de Cultura Japonesa já se tornou um evento tradional em Salvador e reúne: