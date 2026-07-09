Festival Emoções celebra legado do Instituto de Cegos da Bahia

O Festival Emoções se prepara para unir arte e solidariedade em mais uma edição. Realizado desde 1991, o evento beneficente reunirá 10 escolas e grupos de dança em um espetáculo que arrecadará fundos para o Instituto de Cegos da Bahia (ICB), que atende crianças e adultos com deficiência visual de forma gratuita em Salvador.

Com o lema “Existem Muitas Formas de Ver o Mundo”, o projeto tem favorecido o desenvolvimento artístico do campo da dança na Bahia, apresentando diversidade de estilos e estéticas ao longo da apresentação, que também contará com audiodescrição e intérprete de Libras.

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Diretora da Mantra Produções, produtora responsável pela realização do Festival Emoções, Fátima Suarez contou ao portal A TARDE que o evento é feito com a participação de diversas pessoas.

“O Festival Emoções sempre foi uma marca do Instituto de Cegos da Bahia. Esse festival já tem mais de 30 anos de realização e foi sendo feito por várias escolas, mas agora a Mantra Produções é quem está à frente, com a colaboração de muitas pessoas e muitas entidades da Bahia para que ele aconteça”, disse.

Fátima Suarez, diretora da Mantra Produções, produtora responsável pela realização do Festival Emoções - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Ela também afirmou que as apresentações passearão por diversos gêneros musicais, com a participação especial da cantora Manu Dourado, que representa o ICB. “Teremos balé clássico, jazz, dança contemporânea, dança moderna, dança afro-brasileira e dança popular, que vão se apresentar para o público”.

A apresentação está marcada para o dia 16 de julho, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Os ingressos custam R$ 60, e estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria oficial.

A programação contará com apresentações de 10 escolas e companhias baianas: Ateliê da Dança, BBT Art Academy, Cia. de Jazz Viviane Lopes, Ebateca, Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e Espanhola (EDACE), Escola Contemporânea de Dança, InSalto Cia. de Dança, Lu Pitanga Zumba, Mandala Núcleo de Dança Adulto e Studio A.

Manu Dourado, cantora representante do ICB - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Importância do evento para o ICB

Atuando há quase 100 anos no suporte para pessoas com deficiência visual, o Instituto de Cegos da Bahia realiza atendimentos médicos e psicológicos de maneira 100% gratuita, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Há 93 anos a gente trabalha cuidando e reabilitando pacientes. Além de ações de prevenção à cegueira, diagnóstico precoce e inclusão social de pessoas com deficiência visual. São atendidas pessoas cegas, com baixa visão, surdocegas e múltipla deficiência”, contou Consuelo Alban, assessora de Comunicação do ICB, em entrevista ao portal A TARDE.

Consuelo Alban e Fátima Suarez prestigiando Mnau Dourado - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Ao todo, são realizados cerca de 370 mil atendimentos por ano, com filas de espera para atendimentos e exames oftalmológicos.

“O trabalho se expande para além da área médica e das consultas oftalmológicas. Implementamos uma equipe multidisciplinar com psicólogos, terapeutas ocupacionais, serviço social, professores de música, professores de esporte, professores de tecnologia, braile, e aulas para aprender a andar de bengala”, reforçou a assessora.

Apesar da ação social diária com a população soteropolitana, o ICB enfrenta algumas dificuldades para sua sustentação. Sobrevivendo como uma organização sem fins lucrativos, o local precisa de recursos financeiros para continuar realizando os atendimentos.

“Trabalhar com todo esse manancial de graça para a população é muito difícil. A gente não consegue sozinho. Hoje o instituto atende e sempre atendeu 100% de graça através de um convênio com o sistema SUS, que não remunera nem metade do que a gente tem de gastos”, destacou Consuelo.

“Então o instituto precisa disso, de parceiros fortes. Porque toda a renda desse evento é para a manutenção e o custeio dessas atividades do instituto. Por isso precisamos remunerar cada médico, professor e terapeuta ocupacional, para que isso não seja interrompido e esse serviço continue sendo feito com toda a qualidade e excelência”, reforçou.

O Festival Emoções é realizado pela Mantra Produções, com patrocínio da AXXO Construtora e apoio da Fecomércio-BA, AD)))arte Acessibilidade e Grupo A TARDE.

SERVIÇO

O quê: Festival Emoções – Espetáculo beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia (ICB)

Quando: 16 de julho, às 19h30

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Salvador

Ingressos: R$ 60

Vendas: Plataforma Sympla e bilheteria oficial do teatro

Acessibilidade: O evento contará com audiodescrição e intérprete de Libras