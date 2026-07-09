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MAIS QUE DANÇA

Festival Emoções celebra legado do Instituto de Cegos da Bahia

Evento é beneficente e reverterá sua renda para ajudar o local

Franciely Gomes
Por
Fátima Suarez abraçando a cantora Manu Dourado
Fátima Suarez abraçando a cantora Manu Dourado - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O Festival Emoções se prepara para unir arte e solidariedade em mais uma edição. Realizado desde 1991, o evento beneficente reunirá 10 escolas e grupos de dança em um espetáculo que arrecadará fundos para o Instituto de Cegos da Bahia (ICB), que atende crianças e adultos com deficiência visual de forma gratuita em Salvador.

Com o lema “Existem Muitas Formas de Ver o Mundo”, o projeto tem favorecido o desenvolvimento artístico do campo da dança na Bahia, apresentando diversidade de estilos e estéticas ao longo da apresentação, que também contará com audiodescrição e intérprete de Libras.

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Diretora da Mantra Produções, produtora responsável pela realização do Festival Emoções, Fátima Suarez contou ao portal A TARDE que o evento é feito com a participação de diversas pessoas.

“O Festival Emoções sempre foi uma marca do Instituto de Cegos da Bahia. Esse festival já tem mais de 30 anos de realização e foi sendo feito por várias escolas, mas agora a Mantra Produções é quem está à frente, com a colaboração de muitas pessoas e muitas entidades da Bahia para que ele aconteça”, disse.

Fátima Suarez, diretora da Mantra Produções, produtora responsável pela realização do Festival Emoções
Fátima Suarez, diretora da Mantra Produções, produtora responsável pela realização do Festival Emoções - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Ela também afirmou que as apresentações passearão por diversos gêneros musicais, com a participação especial da cantora Manu Dourado, que representa o ICB. “Teremos balé clássico, jazz, dança contemporânea, dança moderna, dança afro-brasileira e dança popular, que vão se apresentar para o público”.

A apresentação está marcada para o dia 16 de julho, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Os ingressos custam R$ 60, e estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria oficial.

A programação contará com apresentações de 10 escolas e companhias baianas: Ateliê da Dança, BBT Art Academy, Cia. de Jazz Viviane Lopes, Ebateca, Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e Espanhola (EDACE), Escola Contemporânea de Dança, InSalto Cia. de Dança, Lu Pitanga Zumba, Mandala Núcleo de Dança Adulto e Studio A.

Manu Dourado, cantora representante do ICB
Manu Dourado, cantora representante do ICB - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Importância do evento para o ICB

Atuando há quase 100 anos no suporte para pessoas com deficiência visual, o Instituto de Cegos da Bahia realiza atendimentos médicos e psicológicos de maneira 100% gratuita, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

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“Há 93 anos a gente trabalha cuidando e reabilitando pacientes. Além de ações de prevenção à cegueira, diagnóstico precoce e inclusão social de pessoas com deficiência visual. São atendidas pessoas cegas, com baixa visão, surdocegas e múltipla deficiência”, contou Consuelo Alban, assessora de Comunicação do ICB, em entrevista ao portal A TARDE.

Consuelo Alban e Fátima Suarez prestigiando Mnau Dourado
Consuelo Alban e Fátima Suarez prestigiando Mnau Dourado - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Ao todo, são realizados cerca de 370 mil atendimentos por ano, com filas de espera para atendimentos e exames oftalmológicos.

“O trabalho se expande para além da área médica e das consultas oftalmológicas. Implementamos uma equipe multidisciplinar com psicólogos, terapeutas ocupacionais, serviço social, professores de música, professores de esporte, professores de tecnologia, braile, e aulas para aprender a andar de bengala”, reforçou a assessora.

Apesar da ação social diária com a população soteropolitana, o ICB enfrenta algumas dificuldades para sua sustentação. Sobrevivendo como uma organização sem fins lucrativos, o local precisa de recursos financeiros para continuar realizando os atendimentos.

“Trabalhar com todo esse manancial de graça para a população é muito difícil. A gente não consegue sozinho. Hoje o instituto atende e sempre atendeu 100% de graça através de um convênio com o sistema SUS, que não remunera nem metade do que a gente tem de gastos”, destacou Consuelo.

“Então o instituto precisa disso, de parceiros fortes. Porque toda a renda desse evento é para a manutenção e o custeio dessas atividades do instituto. Por isso precisamos remunerar cada médico, professor e terapeuta ocupacional, para que isso não seja interrompido e esse serviço continue sendo feito com toda a qualidade e excelência”, reforçou.

O Festival Emoções é realizado pela Mantra Produções, com patrocínio da AXXO Construtora e apoio da Fecomércio-BA, AD)))arte Acessibilidade e Grupo A TARDE.

SERVIÇO

O quê: Festival Emoções – Espetáculo beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia (ICB)

Quando: 16 de julho, às 19h30

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Salvador

Ingressos: R$ 60

Vendas: Plataforma Sympla e bilheteria oficial do teatro

Acessibilidade: O evento contará com audiodescrição e intérprete de Libras

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Cultura Festival Emoções icb

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