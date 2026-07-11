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MEDO

Ex-mulher de Romário teme perda de bens devido a dívida do senador

Casal mantinha uma separação com divisão de bens

Franciely Gomes
Por
Romário acumula uma dívida milionária
Romário acumula uma dívida milionária - Foto: Reprodução | Instagram

Mônica Santoro demonstrou preocupação após a divulgação das dívidas milionárias de Romário. Ex-mulher do senador, ela entrou com um pedido judicial para transferir um apartamento do ex-jogador diretamente para seu nome.

A ação foi instaurada devido ao modelo de divórcio do casal, de divisão de bens. No documento entregue à 5ª Vara de Família, Mônica alegou que teme a perda do imóvel, que é o único bem que lhe coube integralmente, por penhora judicial.

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Separados desde março de 1995, Romário e Mônica também são donos do condomínio de um terreno no loteamento Maramar, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

O processo corre sob segredo de Justiça e ainda não há uma decisão concreta sobre a mudança de titularidade das propriedades, que permanecem em condomínio entre ela e o ex-jogador da Seleção Brasileira.

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Dívida de Romário

Participando ativamente da cobertura da Copa do Mundo 20206, Romário tem uma dívida de R$ 32,4 milhões em uma ação de cumprimento de contrato movida pela Koncretize Projetos e Obras Ltda. contra ele e sua empresa.

Segundo processo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ex-atleta contratou a Koncretize para administrar o estacionamento do Café Onze Bar, seu antigo empreendimento. No entanto, ele não devolveu os elevadores de carros da empresa, o que acarretou em uma quebra de contrato.

Com o não pagamento da dívida, foram penhorados um imóvel, uma lancha e um Porsche do famoso. Além do cachê que ele deve receber da CazéTV pela participação nas transmissões da Copa do Mundo, nos Estados Unidos.

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dívida ex-jogador Romário

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