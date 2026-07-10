Agora ex-Vitória, Neris comenta 'troca de Leões' com Brítez

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O Esporte Clube Vitória oficializou a saída do zagueiro Neris, que foi apresentado pelo Fortaleza nesta sexta-feira, 10, após deixar o Leão da Barra em definitivo. Em contrapartida, o Rubro-Negro acertou a chegada de Emanuel Brítez, que fez o caminho inverso e reforça o time baiano.

Pela coincidência da troca e por atuar na mesma posição do argentino, Neris foi questionado sobre a responsabilidade de substituir Brítez no Fortaleza. O defensor destacou o respeito pelo legado deixado pelo argentino, mas afirmou que pretende construir sua própria trajetória.

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“O Brítez tem a história dele, deixou um legado, mas eu quero fazer a minha história, deixar meu legado também. Sou um jogador de força física e a torcida pode esperar determinação, garra e intensidade”, afirmou.

Inspirado em craque espanhol

Neris já está regularizado e fica à disposição para a partida de domingo, 12, quando o time cearense enfrenta o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pelo Brasileirão Série B.

“Eu comecei como volante. Com o passar do tempo, pela boa saída de bola, foram me colocando na zaga. Foi onde pude me destacar. Minha inspiração é o Sérgio Ramos [zagueiro ex-Real Madrid]”, revelou.