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E.C.VITÓRIA

Renovação é confirmada e atacante vai seguir no Vitória

Contrato foi publicado no BID da CBF

João Grassi
Por
Estádio Manoel Barradas
Estádio Manoel Barradas - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ídolo do Esporte Clube Vitória, o atacante Osvaldo teve sua renovação de contrato confirmada. O novo vínculo do jogador de 39 anos já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com o acordo atualizado, o experiente atleta permanece no Leão da Barra até dezembro de 2026. Vestindo a camisa rubro-negra desde 2023, ele seguirá trabalhando no clube como coordenador técnico após sua aposentadoria dos gramados neste ano.

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Vivendo sua quarta temporada pelo Vitória, Osvaldo acumula números expressivos. Até aqui, são 146 partidas disputadas, com 20 gols marcados e 14 assistências distribuídas.

Apenas em 2026, o atacante de 39 anos já entrou em campo 12 vezes, balançando as redes em três oportunidades e contribuindo com uma assistência.

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Contrato de Osvaldo
Contrato de Osvaldo - Foto: Reprodução | CBF

Títulos de Osvaldo

Durante sua passagem pelo Vitória, o jogador também teve papel importante em conquistas recentes. Ele integrou os elencos campeões da Série B de 2023, do Campeonato Baiano de 2024 e da Copa do Nordeste de 2026.

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esporte clube vitória

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