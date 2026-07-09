Reforços do Vitória são regularizados e já podem entrar em campo

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Reforços contratados recentemente pelo Esporte Clube Vitória, Tomás Pochettino e Walace Souza já estão aptos para entrar em campo. O meia argentino e o volante foram regularizados na tarde desta quinta-feira, 9.

Pochettino e Walace tiveram seus contratos publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, com isso, ficam liberados para atuar em qualquer competição.

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A única questão em torno dos dois envolve especificamente Pochettino. Embora esteja apto para atuar no Brasileirão, o ex-Fortaleza ainda terá que aguardar decisão da comissão técnica por causa do limite de inscrições imposto pelo regulamento da Copa do Brasil.

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Vitória vs Vasco

Com novos reforços disponíveis, o Vitória enfrenta o Vasco no próximo dia 16, uma quinta-feira, às 19h30. A partida será disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, válida pela 19ª rodada do Brasileirão.