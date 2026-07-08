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UM DOS DOIS

Vitória terá que escolher Brítez ou Pochettino para Copa do Brasil

Leão da Barra não poderá inscrever ambos os jogadores na competição

João Grassi
Por
| Atualizada em
Tomás Pochettino
Tomás Pochettino - Foto: Mateus Lotif | Fortaleza

O Esporte Clube Vitória tem quatro reforços certos para a sequência da temporada: o volante Walace, o lateral-direito Fabiano, o zagueiro Emanuel Brítez e o meia Tomás Pochettino. No entanto, um deles não poderá atuar na Copa do Brasil 2026.

De acordo com o regulamento, cada participante poderá inscrever até três atletas que tenham anteriormente atuado por outros clubes antes do início da 6ª fase. O Vitória, no entanto, já havia inscrito Renê e Zé Vitor, que jogaram pela Portuguesa na competição nacional.

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Anunciados oficialmente, Walace e Fabiano não entraram em campo pela Copa do Brasil e, por isso, estão aptos para jogar normalmente pelo Leão da Barra. Contudo, a mesma situação não se aplica aos casos de Brítez e Pochettino, que já defenderam o Fortaleza nesta edição do torneio.

Vitória terá que escolher entre Brítez e Pochettino

Por ter incluído na sua lista dois jogadores que atuaram por outras equipes na Copa do Brasil, o Vitória terá que escolher apenas um entre Brítez e Pochettino para ser inscrito na sequência da competição. A decisão ficará nas mãos da comissão técnica de Jair Ventura.

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Atualmente, o elenco rubro-negro conta com Cacá, Luan Cândido e Riccieli para a zaga, sendo que este último está fora dos planos do clube. Além deles, a cria da base Kauan Coutinho é outra opção para o setor.

Por outro lado, o Vitória tem à disposição os seguintes nomes para a função de meia ofensivo: Matheuzinho, Diego Tarzia, Aitor Cantalapiedra e o jovem Alejandro Almaraz, que vive expectativa de subir para o time profissional.

Emanuel Brítez
Emanuel Brítez - Foto: Leonardo Moreira | Fortaleza EC
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