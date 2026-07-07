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E.C.VITÓRIA

Vitória manterá Fabri e tem interesse na renovação de contrato

Atacante está no planejamento do clube baiano

João Grassi
Por
Fabri em treino do Vitória
Fabri em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogador que perdeu espaço no elenco rubro-negro, Fabri seguirá no Esporte Clube Vitória e faz parte do planejamento para a temporada. O atacante de 25 anos é visto como um "patrimônio" do clube e possível venda para o futuro.

Em entrevista, Fábio Mota comparou a situação de Fabri, criticado por parte da torcida, com a de Alisson Santos. De acordo com o presidente do Leão, o atacante atualmente no Napoli também era contestado e acabou gerando lucro para o clube.

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"O Fabri é atleta do clube, tem contrato, o clube tem interesse em renovar o contrato. É um atleta novo, o Vitória comprou, e tá dentro do planejamento do Vitória. O Alisson [Santos] era essa mesma confusão, ninguém queria e era vaiado no banco. Queriam que eu mandasse embora. Emprestei ao Figueirense e depois pra Segunda Divisão de Portugal, no fim está aí. Eu tenho que raciocinar", disse Mota ao Canal do Dinâmico.

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Mota ainda afirmou que é necessário "raciocinar como presidente" para situações deste tipo. O dirigente detalhou que o empréstimo de Fabri ainda foi cogitado, mas que ele não vai deixar o Vitória no momento.

"Evidente que eu sou torcedor, mas quando você ocupa a cadeira de presidente, você tem que raciocinar como presidente. Os ativos que você tem, os passivos que você tem, como você vai gerir. Fabri é um atleta novo, jovem ainda, patrimônio do clube. Foi comprado, é um ativo do clube que vai continuar. Qual era a grande dúvida que a gente tinha, se a gente o emprestaria ou não. Se resolveu que não vamos emprestá-lo porque ele tá nos planos do Vitória", finalizou.

Fabri no Vitória

Contratado no início da temporada 2025, Fabrício Santos, o Fabri, acumula 43 jogos pelo Vitória. Ele marcou cinco gols e distribuiu três assistências, além de ter feito parte do elenco campeão da Copa do Nordeste em 2026.

Fabri, inclusive, foi responsável pela assistência que gerou o gol de Gabriel Baralhas, que evitou o rebaixamento do clube no Brasileirão da temporada passada.

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