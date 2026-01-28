ESPORTES
Lá ele! Com bom humor, Fabri comenta grande estreia do Vitória
Atacante se destacou na vitória por 2 a 0 sobre o Remo
Por João Grassi
Um dos destaques da grande estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro, diante do Remo, o atacante Fabri foi novamente acionado no banco de reservas e deu outro gás para o ataque rubro-negro no segundo tempo da partida válida pela 1ª rodada. O Leão da Barra venceu por 2 a 0 no Barradão.
Em entrevista ao Premiere após o apito final, Fabri afirmou que o elenco rubro-negro fez um "pacto" para acabar com o jejum de 17 anos do Vitória sem estrear vencendo no Brasileirão. Durante sua resposta, ele ainda teve bom humor ao utilizar a gíria baiana 'lá ele'.
"A gente sabia que ia ser um jogo complicado. Desde 2009 que a gente não ganhava na estreia do Brasileiro, mas a gente fez um pacto que isso ia acabar hoje. A gente trabalhou, correu até o final, lutou por cada bola, lá ele, e saímos com três pontos", disse Fabri.
Já sem chuteiras, Fabri foi questionado sobre uma pancada que levou durante o duelo com os paraenses. Ele afirmou que não foi nada grave e já projetou a próxima rodada da Série A. "Não preocupa. Só uma pancada, coisa de de jogo. Bora pra próxima", afirmou.
Próximo compromisso
O Vitória agora volta a campo pelo Campeonato Baiano, no próximo domingo, 1º, às 16h, quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.
