Ex-Vitória marca nos acréscimos e decide classificação na Champions
Alisson Santos foi revelado pelo Leão da Barra
Por João Grassi
Jogador revelado pelo Vitória, Alisson Santos fez história ao decidir a classificação do Sporting entre os oito melhores na primeira fase da UEFA Champions League. Nesta tarde de quarta-feira, 28, a fase de liga da competição foi encerrada.
Mesmo jogando no San Mamés, na Espanha, o Sporting venceu o Athletic Bilbao por 3 a 2. A cria da Toca do Leão foi responsável por marcar o gol da virada, decidindo o jogo de maneira já nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo.
Os três pontos foram essenciais para a equipe portuguesa, que saltou para a sétima colocação na tabela. O gol de Alisson Santos fez o Sporting ultrapassar Manchester City e Real Madrid, sendo que este segundo não avançou para as oitavas e terá que disputar os playoffs.
Foi o terceiro gol de Alisson em 30 jogos na temporada 2025/26, sendo que todos os tentos foram marcados na Liga dos Campeões. Ele também distribuiu duas assistências, uma no Campeonato Português e outra na Taça da Liga.
Veja abaixo o gol
Alisson Santos coloca o Sporting entre os 8!— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) January 28, 2026
Athletic Club 2-3 Sporting CP pic.twitter.com/DlJsO8gwJY
